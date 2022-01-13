المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الخميس، مشاهد للحظة إسقاط طائرة تجسس مقاتلة نوع “وينغ لونغ 2” تابعة للعدو الإماراتي في سماء محافظة شبوة.

الـ مشـاهد تضمنت تصوير حراري للطائرة قبل استهدافها، ليتم بعد ذلك إطلاق صاروخ أرض جو باتجاه الطائرة ما أدى لإصابتها بشكل مباشر لتسقط في شعاب مديرية عين بمحافظة شبوة.

واظهرت الـ مشـاهد بقايا من حطام الطائرة المعادية متناثرة مكان سقوطها بعد أن احترقت بشكل شبه كامل.

وكان متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع قد أعلن أمس الأول عن إسقاط طائرة تجسسية مسلحة نوع “وينغ لونغ2” صينية الصنع تابعة لسلاح الجو الإماراتي، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء مديرية عين بمحافظة شبوة، مشيرا إلى أن عملية إسقاط الطائرة تمت بصاروخ أرض جو محلي الصنع.