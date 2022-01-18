المشهد اليمني الأول

العدوان يواصل عربدته وسقوط ضحايا “تفاصيل الجريمة الجديدة في هذه المحافظة”

يواصل طيران العدوان الاجرامي عربدته باستهداف المناطق اليمنية المكتضة بالسكان وسقوط الشهداء والجرحى من المدنيين .

حيث افادت مصادر محلية بمحافظة مأرب قبل قليل عن استشهاد 5 مواطنين بينهم طفلين بغارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على سيارة مواطن في منطقة شرق في مديرية حريب.

وتأتي هذه العملية بعد العدوان الاجرامي مساء أمس على الحي الليبي واستهداف منازل المواطنين وسقوط أكثر من 25 شهيدا وجريحا غالبيتهم نساء واطفال.