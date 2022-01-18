المشهد اليمني الأول

أظهرت صور ومشاهد فيديو الدمار الكبير الذي لحق بالحي الليبي السكني بالعاصمة صنعاء إثر غارات طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي.

ولا تزال فرق الإنقاذ تعمل على انتشال الضحايا من بين ركام المنازل نتيجة جريمة العدوان الأمريكي الإماراتي في حي المدينة الليبية السكنية ليل أمس الاثنين.

وفي حصيلة أولية استشهد 14 مدنيا وأصيب 11 آخرون بينهم نساء وأطفال، فيما دُمرت خمسة منازل وتضررت عشرات المنازل جراء غارات لطيران العدوان، ليل الاثنين، استهدفت الحي الليبي بمديرية معين بالعاصمة صنعاء فيما لا يزال البحث جاريا حتى اللحظة عن ضحايا تحت الأنقاض.

وفجر اليوم الثلاثاء شن طيران العدوان الأمريكي السعودي، عدة غارات استهدفت العاصمة صنعاء منها غارتين على مبنى مجلس النواب (قيد الإنشاء) في شارع الستين الغربي، وغارتين الكلية الحربية.