المشهد اليمني الأول

عاجل الآن.. طيران تحالف العدوان يشن غارات عنيفة على العاصمة صنعاء “أماكن الإستهداف”

شن طـيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022م عدد من الغارات على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء، عن قيام طيران العدوان السعودي الأمريكي قبل قليل بشن غارات جوية استهدفت أحياء سكنية باتجاه مطار صنعاء الدولي، مع تحليق مستمر لطيران العدوان.

ويواصل العدوان السعودي الأمريكي شن غاراته وقصفه على عدد من المحافظات مخلفا أضرارا مادية في الممتلكات ومستمرا في خرق وقف إطلاق النار بالحديدة.

جريمة في الحي الليبي

وكان قد استشهد 11 مواطن بينهم أطفال ونساء وأصيب 12 آخرين إثر غارتين شنهما طيران العدوان الأمريكي السعودي مساء اليوم الإثنين على العاصمة صنعاء.

وأعلن تحالـف العدوان السعودي الأمريكي مساء أمس الإثنين عن بدء تنفيذ ضربات جوية تستهدف قيادات من “أنصار الله” شمالي صنعاء، حد تعبيره.

وأوضح مصدر محلي بأمانة العاصمة أن طيران العدوان، ارتكب جريمة باستهدف منزلا لأحد المواطنين في الحي الليبي بمديرية معين، ما أدى إلى استشهاد 11 مواطن وإصابة آخرين بينهم اطفال ونساء في حصيلة أولية.

وأكد أن عملية البحث عن ناجين مستمرة تحت أنقاض أحد المنازل، منددا باستمرار تحالف العدوان في استهداف المناطق الآهلة بالسكان وتدمير البنية التحتية ومقدرات الشعب اليمني في ظل صمت دولي وأممي معيب.

وأفاد مواطنين بأن النزل الذي استهدفته غارات طيران تحالـف العدوان كان لمدير كلية الطيران الاسبق العميد المتقاعد “عبدالله قاسم الجنيد”، مشيرين إلى أن الغارات أدت لاستشهاده مع عد من أفراد اسرته بينهم أطفال ونساء.