المشهد اليمني الأول

أكدت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن محاصرة اليمن وقصفه ليس حلا بل سيزيد من التوترات في المنطقة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده في معرض تعليقه على التطورات الأخيرة في اليمن، أن الجمهورية الإسلامية تدعم الحل السياسي على أساس إنهاء الحصار والحرب وعدم التدخل في شؤون اليمن والمحافظة على وحدة أراضيه.

وأشار إلى أن طهران تؤكد دوما أن حل الأزمات الإقليمية لا يكون عبر اللجوء للعنف والحرب.

وكشف زاده عن استعداد بلاده للتعاون والمشاركة في أي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب التي استمرت لسبع سنوات.