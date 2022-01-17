المشهد اليمني الأول

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها بصدد الإعلان عن تفاصيل عملية استهدفت العمق الإماراتي اليوم الإثنين، فيما تحدثت سلطات النظام الإماراتي عن وقوع انفجار في منطقة مصفح الصناعية، التي تعد منطقة صناعية رئيسية في أبو ظبي، حيث تضم العديد من الشركات الصناعية وشركات السيارات.

وأفادت شرطة أبو ظبي بوقوع انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية بمنطقة المصفح، إلى جانب حريق في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي.

وأظهرت مشاهد متداولة لإحدى مناطق الاستهداف والدخان يتصاعد بشكل كثيف منها في سماء أبو ظبي عاصمة الامارات.

الموقع المستهدف

وتقع منطقة مصفح الصناعية في جنوب غرب أبوظبي، وتعد المنطقة من أهم المناطق الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تضم العديد من المصانع وميناء.

أهمية منطقة مصفح

كما أنها تضم العديد من الشركات الصناعية وشركات السيارات، وتحتوي المنطقة على أقدم ميناء في الإمارات، وتضم المنطقة العديد من العقارات السكنية والتجارية.

وتقسم المنطقة إلى 5 مناطق صناعية هي ايكاد 1 التي تضم المجمعات المتخصصة في الصناعات الهندسية الثقيلة، وايكاد 2 التي تضم المجمعات المتخصصة في الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وايكاد 3 التي تضم الصناعات الخفيفة والمتوسطة وبعض الشركات الدولية، وايكاد 4 المتخصصة في الصناعات التكنولوجية المتطورة، وايكاد 5 التي تضم المجمعات المتخصصة في صناعة السيارات.

وتحتوي المنطقة على معارض ومراكز صيانة لعلامات السيارات العالمية ومنها شركة “أودي” و”وبنتلي” و”بورش” و”فوكس فاجن”.