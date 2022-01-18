المشهد اليمني الأول

أدان مركز عين الإنسانية للحقوق والتنمية، اليوم الثلاثاء، جريمة قصف تحالف العدوان الأمريكي السعودي لمنازل سكنية في الحي الليبي بمديرية معين بصنعاء.

وأكد المركز في بيان له، أن جريمة العدوان أسفرت عن استشهاد (14) مدنياً جلهم من أسرة الجنيد بينهم (3) أطفال وخمس نساء وجرح أكثر من (12) آخرين بينهم ثلاثة أطفال وثلاث نساء إصاباتهم خطيرة.

وطالب البيان بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه تحالف العدوان من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، منددا في ذات الوقت بصمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان ومرتزقتهم بحق اليمنيين.

وأكد مركز عين الإنسانية في بيانه أن هذه الجرائم بحق المدنيين الأبرياء لن تسقط بالتقادم وسينال مرتكبيها جزاءهم العادل.