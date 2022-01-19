المشهد اليمني الأول

امهلت قبائل الصيعر وزير الداخلية في “حكومة الفار هادي” 72ساعة لتسليم قتلة أحد أبنائها في طريق العبر بمحافظة حضرموت.

وذكرت قبائل الصيعر أن أحد ابناءها يدعى عون بن عامر بن حويلان الصيعري تعرض لإطلاق نار من قبل حراسة وزير داخلية “الفار هادي” أدت إلى مقتله في حينه على طريق العبر.

ووصفت القبائل في بيان لها أمس الثلاثاء، الاعتداء بالفعل الاجرامي، مطالبين بتسليم مرتكبي الجريمة خلال 72 ساعة.

وهددت القبائل باتخاذ الاجراءات والخيارات المناسبة بالتصعيد حتى تسليم الجناة، داعية بقية قبائل حضرموت إلى التضامن معها.

ونصبت قوة أمنية كمينا مسلحا على خلفية محاولة استهداف شقيق وزير داخلية “هادي” الأثنين الماضي، نتج عنها مقتل أحد مرافقي الوزير حيدان.

واعترفت وزارة داخلية “هادي” أمس الثلاثاء، بقتل الصيعري واصفة اياه بـ”احد افراد العصابة” ومتوعدة بملاحقة البقية.