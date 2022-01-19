المشهد اليمني الأول

كشف محللون عن التاثيرات الكبيرة على الامارات واقتصادها الذي يعتمد كثيرا على السياحة والتجارة عقب عملية اعصار اليمن والتي استهدفت مطار أبوظبي والمصفح .

مؤكدين ان هذه الضربة القوية والموجعة التي لم تكن في حسبان النظام الاماراتي خلطت الأوارق الاقتصادية لديه وجعلت كثير من الشركات تعيد حسابتها كون الامارات لم تعد دولة امنة وأول هذه الشركات شركة ال جي الكورية الشهيرة التي اعلنت نقل مقرها الرئيسي من دبي وهي ثاني أكبر شركة قابضة حيث تنتج الإلكترونيات والكيماويات ومنتجات الاتصالات السلكية واللاسلكية.

وتراجعت أسهم شركة ادنوك، عصب الاقتصاد الاماراتي هذا فيما هبطت أسعار اسهم شركة النفط الوطنية الإماراتية “ادنوك” مع تراجع الطلب عليها وإقبال المستثمرين في اسهم الشركة على بيع سنداتهم الخاصة بالشركة في البورصات العالمية.

وجاء هذا التراجع على واقع هجمات كبيرة استهدفت منشأة الشركة الاستراتيجية في أبوظبي، اعترفت الإمارات بـ3 منها في المدينة الصناعية “مصفح”.

في السياق، كشفت وكالة بلومبيرغ عن أضرار وصفتها بـ”الجسيمة” لحقت بمنشات النفط الإماراتية جراء الهجمات الجوية الأخيرة.

وتعرف الإمارات بأنها دولة تعتمد بشكل كبير في عوائدها المالية على التجارة والاستثمار الأجنبي والسياحة، إضافة إلى كونها بلداً نفطياً، لكنها مع ذلك بلداً صغير المساحة قليل النفوس،

وعليه يقول المحللون إن “الإمارات لا تتحمل مثل هذه الضربات التي وجهت في حال جرى استهدافها مراراً.

مؤكدين أن الضربات “رسالة واضحة إلى الإمارات بأننا نستطيع أن نضرب أهدافاً كبيرة جداً، وعلى الإمارات ان تعيد حسابتها في عدم تدخلها في شؤون اليمن