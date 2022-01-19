المشهد اليمني الأول

قالت صحيفة دايلي ميل البريطانية إن الهجمات التي نفذتها قوات صنعاء يوم الاثنين على العمق الإماراتي حطمت صورة الإمارات العربية المتحدة على أنها “واحة أمنية” وتركتها تفكر في مرحلة جديدة خطيرة من الصراع.

وبحسب تقرير للصحيفة فإن الهجوم كان بمثابة صدمة للإمارات الثرية.

ونقلت دايلي ميل عن دانيا ظافر، مديرة معهد أبحاث منتدى الخليج الدولي القول “إذا زاد هذا النوع من الهجمات من حيث الحجم والكم ، فمن المؤكد أنه سيضر بسمعة الإمارات ، لأنها مبنية على كونها واحة للأمن في الشرق الأوسط”.

وأضافت دانيا:”يبدو أن الحوثيين على دراية بمكانة سمعة الإمارات في صميم أهدافها الاستراتيجية ، ويأملون في الحصول على ضربة منخفضة التكلفة ولكن ذات مردود مرتفع ضد الإمارات انتقامًا من الانتكاسات الأخيرة في شبوة”.