المشهد اليمني الأول

أكد خبراء اقتصاديون وعسكريون أن أبراج الإمارات مهددة بأمنها واقتصادها معرض للإنهيار في أي لحظة، مشيرين الى ان اليمنيون اختاروا نوعين من الأهداف اليوم بعضها استراتيجي وبعضها الآخر تكتيكي.

الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية أمين حطيط اشار الى ان اليمنيون اختاروا نوعين من الأهداف اليوم، بعضها استراتيجي، وبعضها الآخر تكتيكي، واستهداف المواقع الاقتصادية يؤدي إلى خسارة استراتيجية لدى الإمارات

كما أكد الخبير في الاقتصاد السياسي أحمد ياسين أن أبراج دبي مهددة بأمنها، وبالتالي قد تصبح فارغة، مضيفاً “العملية تؤكد اقتدار اليمن في عملية الدفاع عن النفس وعدم تأثره بغارات تحالف العدوان.

بدورة أكد المحلل الاستراتيجي في معهد شيلر حسين العسكري أن الإمارات تملك (اقتصاد الفقاعة) الذي يمكن أن ينهار في أي لحظة.