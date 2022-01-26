الرئيسية أخبار وتقارير صنعاء.. قرار تعيين جديد قرار جمهوري أخبار وتقارير صنعاء.. قرار تعيين جديد 26 يناير، 2022 26 المشهد اليمني الأولصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ” 10 ” لسنة 2022م بتعيين نصر الدين زيد علي عامر رئيسا لمجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيسا للتحرير مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب تعرف على المنصب الجديد لنائب وزير الخارجية حسين العزي صدور قرار رئاسي بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف صدور قرار رئاسي جديد متعلق بمجلس النواب إضافة تعليق إلغاء الرد من فضلك ادخل تعليقك من فضلك ادخل اسمك هنا لقد أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح! الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني هنا احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.