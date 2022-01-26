المشهد اليمني الأول

صدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ” 10 ” لسنة 2022م بتعيين نصر الدين زيد علي عامر رئيسا لمجلس إدارة وكالة الأنباء اليمنية سبأ – رئيسا للتحرير

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