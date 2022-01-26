المشهد اليمني الأول

التقى رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي.

وخلال اللقاء جرى، مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، في ظل تصعيد العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي وما يرتكبه من جرائم مروعة بحق المدنيين، وكذا استهدافه الممنهج لمقدرات اليمن.

وتطرق اللقاء، إلى الجوانب المتصلة بتعزيز التنسيق والتكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية لمواكبة متطلبات المرحلة في ظل التحديات التي فرضها العدوان والحصار.

وأدان اللقاء، الجرائم التي ارتكبها طيران تحالف العدوان في السجن الاحتياطي بمحافظة صعدة ومبنى الاتصالات في الحديدة، والحي السكني في العاصمة صنعاء، وإمعانه في تدمير البنى التحتية للشعب اليمني في ظل صمت دولي وأممي معيب.

وبارك اللقاء، عملية “إعصار اليمن الثانية” التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في العمقين الإماراتي والسعودي في إطار حق الرد المشروع على تصعيد العدوان وما يرتكبه من جرائم بحق الشعب اليمني.