المشهد اليمني الأول

عاجل.. قناة المسيرة توقف بث نشرتها الإخبارية وتعلن عن هذا الخبر العسكري البارز مع مشاهد حصرية مرعبة “فيديو + صور”

عاجل.. قناة المسيرة توقف بث نشرتها الإخبارية وتعلن عن هذا الخبر العسكري البارز مع مشاهد حصرية مرعبة “فيديو + صور”

نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عدد من الكمائن النوعية على آليات وتجمعات مرتزقة العدوان في جبهات الحد الشمالي.

ووزع الإعلام الحربي اليمني مشاهد جديدة لعدد من الكمائن النوعية استهدفت اليات مرتزقة العدوان في صحراء نجران والجوف.

وأظهرت المشاهد الموثقة حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها جيش العدو السعودي ومرتزقته خلال الفترة القصير الماضية.

وكان مجاهدي الجيش واللجان الشعبية قد تمكنوا بفضل الله أواخر يناير المنصرم من تحرير مساحات واسعة في جبهتي الظهرة والأجاشر قبالة نجران بعملية عسكرية واسعة.

وشملت المواقع المحررة سلسلة تباب الربعة ومعسكر طيبة الاسم الاستراتيجي وسلسلة تباب القذاميل و تباب القهرة والحوار والرملية السوداء وسلسلة جبال الأمهور بمساحة واسعة تقدر بـ ١٦٣ كليو متر مربع.