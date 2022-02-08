المشهد اليمني الأول

خدعت الإمارات أبناء الجنوب بأنها جاءت لمصلحتهم وتم استنزافهم واستخدامهم في معارك خاسرة واليوم انكشف وجهها القبيح وتعرى للجميع.

وقالت مصادر إعلامية ان الامارات قررت قطع رواتب مرتزقتها مما يسمى بالنخبة الشهوانية والسقطرية تمهيداً للاستغناء عنهم واعتماد القوات المستحدثة التي أُطلق عليها “دفاع شبوة”، ودفعت بها الإمارات إلى شبوة-أواخر ديسمبر الماضي- بدلاً عنها.

وذكرت المصادر ان عددا كبير من مجندي ما يسمى بالنخبة فوجئوا -خلال حضورهم، الاثنين، لاستلام الرواتب- بإسقاط أسمائهم من الكشوفات بذريعة تغيبهم عن الدوام.

وأشارت المصادر الى ان الإمارات أوقفت مرتبات 80 بالمائة من النخبة وحولتها للقوات الجديدة التي شُكلت مؤخرا

وهذه الخطوة الإماراتية وحسب محللين تؤكد تخلي أبوظبي عن النخبة في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة في شبوة ويكشف مدى التآمر القادم على الجنوب وأبناء الجنوب.