المشهد اليمني الأول

وردنا الأن.. الإعلام الحربي يزيح الستار عند مشاهد تعرض لأول مرة لعملية عسكرية كبرى ومعارك هي الأعنف في جبهات الحدود واقتحام وسيطرة قوات صنعاء لأكبر مدينة سعودية “وقناة المسيرة تبث الحدث بالصوت والصورة”

كشف الإعلام الحربي اليمني اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022م عن مشاهد تعرض لأول مرة لعملية عسكرية واسعة ومعارك هي الأعنف في جبهات الحدود.

وأضهرت المشاهد التي وزعها الإعلام الحربي في الفيلم الوثائقي شهداء الميدان للشهيد حسن عبدالخالق القاضي “أبوعبدالله القاضي” المعارك العنيفة التي خاضها مجاهدي الجيش واللجان الشعبية في منتصف العام 2015م مع الجيش السعودي ومرتزقته خلال اقتحام مدينة الربوعة الإستراتيجية والسيطرة عليها بالكامل من قبل المجاهدين.

وأبرز الفيلم الوثائقي للشهيد “أبوعبدالله القاضي” حجم الخسائر الفادحة التي تكبدها الجيش السعودي في جبهات الحدود عامة وعسير خاصة، حيث تم إقتحام المدينة ودحر جيش العدو السعودي منها وتطهيرها بالكامل.

كما وثق الفيلم ثبات المجاهدين ورباضة جأشهم في التصدي لمحاولات الجيش السعودي لإستعادة مدينة الربوعة الإستراتيجية، وفشل العدو في ذلك رغم فارق الامكانيات والتغطية الجوية المكثفة.

وبحسب ما ورد في الفيلم من مشاهد جديدة، فقد أسطاع مجاهدي الجيش واللجان من الحاق الهزيمة بالعدو السعودي وتكبيدة خسائر بشرية ومادية كبرى وتأمين كامل مدينة الربوعة ما اجبر الجيش السعودي لأعلان الهدنة والتفاوض مع الجانب السياسي بإنسحاب الجيش السعودي من قلل الشيباني من منفذ علب الحدودي مقابل انسحاب مجاهدي الجيش واللجان الشعبية من مدينة الربوعة كبادرة لايقاف الحرب وانهاء العدوان والحصار.