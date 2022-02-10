المشهد اليمني الأول

حذرت أوساط أمريكية من أن الإمارات تواجه مجموعة متنوعة من التـهديدات الأمنية بعد أن انخرط نظامها الحاكم في سلسلة تدخلات وصراعات عسكرية معرضا حاضر ومستقبل الدولة للخطر.

ونشر موقع “فير أوبزيرفر” الأمريكي تحليلا أبرز فيه أن الإمارات تواجه “مجموعة متنوعة من التـهديدات الأمنية، وأن التطورات الأخيرة في “الشرق الأوسط” أظهرت للإمارات أنه لم يعد بإمكانها الاعتماد على الولايات المتحدة في الأمن القومي كما فعلت منذ عقود.

وبحسب الموقع، فإنه في السنوات الأخيرة، أدركت الدول العربية في الخليج، وخاصة الإمارات، أن القوى الأجنبية، مثل الولايات المتحدة، لا يمكن أن توفر لها أفضل حماية ممكنة.