المشهد اليمني الأول

مغتصب الثلاث وزارات (الإعلام والسياحة والثقافة الجمهورية) في فنادق القصر السعودي الملكي، معمر الإرياني، مستمر في مسلسل فضائحه ومن فضيحة الراقصة الارمنية بالجنسية المصرية صافيناز هانم الى فضيحة “نحن محاصرون يافندم “.

حيث قام الفضيحة معمر الإرياني بزيارة جبهة حرض شمال اليمن لرفع معنويات مرتزقة العدو السعودي واثناء الحديث المعنوي للارياني لقوى الارتزاق المنهارة ظهر صوت من جهاز المناداة اللاسلكي الخاص بالاتصالات الميدانية، لأحد الخونة وهو ينادي بالقول : “يافندم نحن محاصرين نحن محاصرين”، ثم كررها مرة أخرى “احنا محاصرييييييين من جميع الجهات”.

والفضيحة معمر الارياني ينشر مقطع الفيديو على صفحته تويتر وليناقض مزاعم المرتزق الذي كان بجواره والذي ينتحل صفة قائد اللواء السابع حرس رئاسي وا نه حقق تقدمات ميدانية بينما اللاسكي فضح المفضوحين.

وكان الاعلامي اليهودي الصهيوني ” ساهر” قد غرد فجر يوم الثلاثاء 8فبراير2022م على حسابه تويتر وقال : “شاهدنا لوحدة الهندسة في جبهة الاجاشر 7فبراير 2022م.ونسينا ما حدث بالجبهات حيث نصب فخاً للجيش السعودي في جبهة الاجاشر وتمت مطاردة المعدات والمركبات والجنود السعوديين اثناء المعارك.خسارة كبيرة للسعودية اليوم في الصحراء اليمنية”

هذا ولايزال المفضوحين يحققون انتصارات وهمية وخنفشارية على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيس بوك.

المشهد اليمني الاول

المحرر السياسي

10 فبراير 2022م