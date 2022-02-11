المشهد اليمني الأول

لأول مرة في تاريخ اليمن.. تنفيذ عملية إعدام خارج نطاق القضاء والقانون في “هذه المنطقة” صور

لأول مرة في تاريخ اليمن.. تنفيذ عملية إعدام خارج نطاق القضاء والقانون في “هذه المنطقة” صور

نفذت مليشيا “الانتقالي الجنوبي” الممولة من الإمارات عملية إعدام لأحد المتهمين بالقتل خارج نطاق القضاء والقانون في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين.

وأكدت مصادر محلية أن مليشيا “الحزام الامني” أعدمت المدعو نايف الهندي من أبناء نصاب بمحافظة شبوة، بتهمة دهس تاجر المواشي “جلود عبدالله الجوفي ” في لودر خلال اليومين الماضيين.

وأوضحت المصادر أن المليشيا نفذت عمـلية الإعدام بحق المتهم بدهس تاجر المواشي جلود الموال لـ”الانتقالي”، دون حكم قضائي أو أي اجراءات قانونية في النيابة والجهات القانونية.

وجاءت عملـية الإعدام بعد أن أصدرت قيادات “الانتقالي” التعازي والادانات بحق تاجر المواشي جلود، ما يؤكد جليا أن عملية الاعدام كانت انتقامية دون الرجوع للقضاء والجهات المخولة بإصدار احكام الإعدام.

ولاقت عملية الاعدام خارج الأطر القانونية استنكارا محليا في أبين، التي وصفها الصحفي طلال لزرق بـ”الهمجية والتطرف يهدد ضياع الحق القانوني عن ذوي المجني عليه في القصاص من القتلة”.