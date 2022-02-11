المشهد اليمني الأول

بعث الرئيس مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية.

واعتبر الرئيس المشاط، الثورة الإسلامية في إيران من أهم أحداث القرن العشرين، ألهمت كل الشعوب المستضعفة وأحيت لديها الآمال العريضة بالقدرة على مواجهة الاستبداد والاستعمار وأن إرادة الشعوب هي الغالبة.

وقال “من أهم ما أنجزته الثورة الإسلامية، أنها أنقذت إيران من مخالب الهيمنة الأمريكية، وغيرّت موازين الصراع في المنطقة، وأعلنت وقوفها المبدئي إلى جانب القضية الفلسطينية في وقت بدأ الأقربون في حال تخل عنها، ووقفت وما تزال ضد قوى الاستكبار العالمي”.

وأضاف” كما أن ما أنجزته الثورة الإسلامية في إيران، أنها فضحت السياسة الأمريكية والإسرائيلية في العالم الإسلامي ونبهت لخطورتها، وتحملت كل الضغوط الأمريكية والحصار الظالم، وتمكنت من تجاوز أشد مراحله بكل اقتدار، مستعينة بالله تعالى ومعتمدة على شعب إيران الصامد العزيز”.

وثمن الرئيس المشاط، مواقف الجمهورية الإيرانية الإسلامية الأخوية تجاه الشعب اليمني .. معبراً في الوقت ذاته وفي ظل علاقة اليمن الدبلوماسية المتميزة مع إيران، عن التطلع إلى المزيد من التعاون السياسي والاقتصادي، والاستفادة من التجربة الإيرانية في جميع المجالات الحيوية التنموية.