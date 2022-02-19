للمرة الثانية خلال أقل من شهر، فتح السعودية أجواءها لمرور طائرة مسؤول حربي تابع للاحتلال الإسرائيلي حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.

وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية الخميس، أن السعودية سمحت لطائرة قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي “أفيف كوخافي” بالتحليق في أجواءها في طريقها شرقا إلى سنغافورة.

ومن المقرر أن يزور “كوخافي” معرض سنغافورة الجوي الذي انطلقت فعالياته في 15 فبراير الجاري، وتنتهي غدا الجمعة.

وفي مطلع الشهر الجاري، أشارت وسائل إعلام عبرية أن طائرة وزير الحرب الإسرائيلي “بيني جانتس” مرت بالأجواء السعودية خلال زيارته للبحرين، دون ابداء السعودية أي رفض أو استنكار في تطبيع يتعزز بشكل مستمر.