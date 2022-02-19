ورد في بيان أصدرته البحرية الأمريكية أنها وجهت اتهامات لخمسة بحارة بتهمة خرق القانون العسكري، بعد تسريبهم تسجيلا مصوّرا يُظهر تحطّم مقاتلة من طراز “إف 35” على حاملة طائرات في بحر الصين الجنوبي الشهر الماضي.

وجاء في البيان أن 5 بحارة بينهم حامل راية وثلاثة عسكريين برتبة رقيب أول وعسكري برتبة رئيس رقباء، اتُهموا بموجب المادة 92 من “القانون الموحّد للقضاء العسكري”، علماً أن أسماءهم لم تُكشف.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن المادة 92 مرتبطة بعصيان أمر أو قواعد، أو التقصير في أداء الواجب.

وأشارت البحرية الأمريكية أيضاً إلى أن هذا الملف متصل بنشر غير مصرّح به لتسجيل مصوّر بُثّ على الإنترنت هذا الشهر، وأظهر المقطع الطائرة الحربية وهي تسقط على جناح حاملة الطائرات “يو إس إس كارل فينسون”، ثم تهوي لتطفو على سطح بحر الصين الجنوبي، في 24 يناير الماضي.