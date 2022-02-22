ثمنت هيئة رئاسة مجلس النواب عالياً الجهود والتدابير الحكيمة للقيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى، في قيادة البلاد وإدارة معركة الدفاع عن الوطن وسيادته وآخرها عملية “استعادة حرض”.

وباركت الهيئة في بيان صادر عنها، اليوم الثلاثاء، الانتصارات التي حققها أبطال الجيش والأمن ورجال القبائل الأحرار، معبرة عن الامتنان لأبطال قيادة المنطقة الخامسة وكافة منتسبيها ومعهم رجال القبائل الأحرار وما قدموه من تضحيات واستبسال في مواجهة الغطرسة الأمريكية الصهيونية وأدواتها في المنطقة وفي مقدمتها النظامين السعودي والإماراتي ومن لف لفهم.

وأشادت بالتكتيك الاستراتيجي في استدراج الغزاة والمحتلين والتنكيل بهم، معتبرة هذا الانتصار الخاطف رسالة قوية للعدوان وأدواته أن اليمن مقبرة الغزاة وأن أبطال الجيش والأمن ورجال القبائل الأحرار لهم بالمرصاد.

ونصحت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، تحالف العدوان بإعادة حساباته، فاليمن رقم صعب لا يقبل القسمة، ومهما حشد التحالف، فإن أرض وصحاري اليمن كفيلة بالتهام جيوشه وتبديد أوهامه ومخططاته التآمرية.

وأكد البيان أن الشعب اليمني صخرة صلبة تتحطم عليه كافة المؤامرات التي تستهدف الهوية الإيمانية لأبناء اليمن الذين حتماً سينتصرون على كافة أعدائهم”.

ونوهت الهيئة بالانتصارات المتلاحقة التي يحققها أبطال الجيش والأمن واللجان الشعبية، وأبناء القبائل الأحرار، في مختلف الجبهات، وما يسطرونه من ملاحم بطولية في مواجهة قوى الغزو والاحتلال.

وشددت على أهمية استمرار الصمود والثبات ومواجهة التصعيد بالتحشيد حتى استكمال تحرير كافة أراضي الجمهورية اليمنية، وتحقيق الاستقلال وطرد الغزاة والمحتلين، لافتة إلى ضرورة تضافر الجهود وتعزيز وحدة الصف الوطني والتحشيد للجبهات لمواجهة العدوان وأدواته، لإحباط المؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني.

وأوصت الهيئة الجهات المعنية بالاهتمام بأسر الشهداء وتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الذين ضحّوا بأجزاء من أجسادهم في الدفاع عن الوطن ووحدته وسيادته.