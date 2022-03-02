أعلن تحالف “أوبك+”، اليوم الأربعاء، تثبيت الاستراتيجية الحالية بزيادة إنتاج النفط خلال شهر نيسان/أبريل بمعدل 400 ألف برميل يومياً.

وأشار مصدر في منظمة “أوبك+” إلى أنه تم الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل لتحالف “أوبك+” في 31 آذار/مارس الجاري.

وارتفعت أسعار النفط العالمية، اليوم الأربعاء، بنسبة 7.5 بالمئة، حيث تجاوز سعر النفط ماركة برنت أكثر من 113 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ 30 حزيران/يونيو 2011، وذلك بحسب بيانات التداول.

في المقابل، قفزت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، المعيار النفطي الأمريكي، إلى أكثر من 8% لتتداول عند 112.51 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أيار/مايو 2011.

ويأتي هذا الارتفاع على الرغم من تعهّد الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الثلاثاء، إطلاق 30 مليون برميل من النفط في إطار تعهد عالمي للإفراج عن 60 مليون برميل في مسعى لتعزيز أسواق الطاقة