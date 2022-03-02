دعى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، اليهود في كل أنحاء العالم على “رفع الصوت” بعد هجوم صاروخي روسي استهدف برج التلفزيون في كييف.

وقال زيلينسكي وهو يهودي الديانة: “أنا أخاطب الآن جميع يهود العالم، ألا ترون ما يحدث؟ لهذا السبب من المهم جداً ألا يلتزم ملايين اليهود حول العالم الصمت الآن”. وأضاف: “النازية ولدت في صمت. لذلك، ارفعوا الصوت حيال قتل المدنيين. ارفعوا الصوت حيال قتل الأوكرانيين”.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، يوم أمس، للصحافيين، إنّ “إسرائيل” ستصوّت لـ”إدانة الغزو الروسي” في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأضاف: “إسرائيل تدرس بدقة أهمية العقوبات على روسيا. حددنا طاقماً سيفحص تبعات العقوبات على إسرائيل واقتصادها. إسرائيل ستكون إلى الجانب الصحيح من التاريخ”.

وأعلن رئيس الاحتلال الإسرائيل، إسحاق هرتسوغ، الخميس الماضي، أنّ “إسرائيل تدعم وحدة أراضي أوكرانيا”، وذلك على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف هرتسوغ في تصريحٍ صحافي: “سنعرض كل تعاون إنساني ممكن على الحكومة في أوكرانيا عبر شركاء آخرين”، داعياً الإسرائيليين في أوكرانيا إلى “العودة عبر المعابر البرية”.

مشاركة “مجندين” إسرائيليين في القتال

طلب السفير الأوكراني لدى إسرائيل يفغيني كورنيتشوك، من تل أبيب مساعدة بلاده، قائلا: “في الحرب العالمية الثانية ساعد الأوكرانيون في إنقاذ اليهود. نحن بحاجة لمساعدتكم الآن”.

سفير أوكرانيا في إسرائيل يؤكد مشاركة إعلام عبري: إسرائيل ترفض تقديم مساعدات دفاعية إلى أوكرانيا بالرغم من طلب كييف

وخلال مؤتمر صحفي، أعرب كورنيتشوك عن امتنانه لـ”قرار إسرائيل دعم أوكرانيا بشكل إنساني، بما في ذلك نقل الإمدادات الطبية والمضادات الحيوية”، مشيرا إلى “أننا طلبنا المساعدة الطبية والمساعدات للمقاتلين في الجبهة، مثل مستشفى ميداني وغير ذلك. كما طلبنا من الحكومة الإسرائيلية توفير الحماية للمدنيين”.

وتطرق السفير لقضية اللاجئين، قائلا: “نشعر بخيبة أمل لقرار عدم السماح للاجئين الأوكرانيين بالدخول إلى إسرائيل”، مشيرا إلى أن “هذا طلب إنساني للسماح للأوكرانيين بالهجرة إلى إسرائيل”.

وعن الإسرائيليين الذين تطوعوا للقتال في صفوف الجيش الأوكراني، أوضح أن “أي شخص يحمل جواز سفر أوكراني ويريد الخروج للقتال يمكنه القيام بذلك وأنا لا أعتبر ذلك مشكلة”، مشيرا إلى أن “هناك أشخاص يعيشون في إسرائيل ويحتفظون بجواز السفر الأوكراني”.

وأكد أن بلاده تعترف بهؤلاء كمواطنين أوكرانيين. وعن عدد مقاتلي الجيش الإسرائيلي الذين خرجوا للقتال مع الجيش الأوكراني ، أجاب: “لا نعرف الأرقام، نعلم أنهم خرجوا”.