تفاصيل الحدث التي تشهده العاصمة صنعاء يوم غد (وهذا ما سيحدث بعد ساعات)

تفاصيل الحدث التي تشهده العاصمة صنعاء يوم غد (وهذا ما سيحدث بعد ساعات)

تفاصيل الحدث التي تشهده العاصمة صنعاء يوم غد (وهذا ما سيحدث بعد ساعات)

تبدأ يوم غدٍ بأمانة العاصمة فعاليات مهرجان التسوق للبن اليمني، تنظمه اللجنة الزراعية السمكية العليا ووزارة الزراعة والري تحت شعار ” نحيي التاريخ ونزرع الأمل” .

وأوضح مسؤول وحدة البن باللجنة الزراعية السمكية العليا رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان محمد القاسمي، لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المهرجان الذي يتزامن مع اليوم الوطني لزراعة البن الثالث من مارس يهدف لإحياء تاريخ وثقافة البن واستعادة مكانته وحضارة اليمن كأول دولة رائدة في مجال البن لأكثر من 800 عام.

وأشار إلى أهمية المهرجان في إحياء رمزية البن ونشر ثقافة القهوة المختصة وغرس أهمية شجرة البن في وجدان الشباب.

ولفت القاسمي إلى أن المهرجان سيحظى بمشاركة من كافة شركات البن اليمني، ويتزامن مع تنفيذ العديد من الفعاليات المصاحبة التي تشمل تشجير مرافق ومؤسسات الدولة والمدارس والجامعات بهدف نشر ثقافة البن في أوساط الشباب والنشء وزراعة وغرس شتلات البن في أكثر من 150 منطقة في اليمن.

وأكد أن المهرجان الذي ينظم خلال الفترة 3- 5 مارس الجاري يتزامن مع فعاليات وأنشطة تتعلق بالبن، أبرزها برنامج تدريبي للتذوق بهدف نشر ثقافة القهوة وإرشادي زراعي حول الممارسات الزراعية السليمة، وتوزيع شتلات بُن لأصحاب المنازل بأمانة العاصمة.

وبين أن هناك أكثر من مليون شتلة بُن في مشاتل وزارة الزراعة والري سيتم توزيعها على المزارعين .. داعياً إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات المهرجان بما يسهم في إحياء ثقافة البن اليمني.

فيما أوضح ممثل لجنة المصدرين بالغرفة التجارية نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان رشيد أحمد شاجع، أن المهرجان يتضمن برامج توعية وندوات علمية تقدم خلالها 11 ورقة بحثية من أكاديميين في مجال البن.