أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أنه كانت هناك أصوات تشكك في اجراء الانتخابات معتبرا بحسب منطق الأمور ان البلد ذاهب نحو إجرائها في موعدها، وأعلن أن الحزب شكّل ماكينات انتخابية حتى لا يضيع أي صوت وهي ستعمل في دوائر لدينا فيها مرشحون وفي أخرى ليس لنا فيها مرشحون.

وفي كلمة متلفزة مساء اليوم الأربعاء، عن الانتخابات النيابية المقبلة، قال السيد نصرالله “نتواصل مع الحلفاء والأصدقاء وهناك نقاش وأفكار تتبلور وما زال هناك حاجة لبعض الوقت لإعلان التحالفات واللوائح”، وأضاف “ما تقرأونه في وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل هو في حالات كثيرة غير صحيح وغير دقيق وعندما نصل إلى نتائج حاسمة سنعلن عنها”.

وأكد السيد نصرالله أنه “من الواضح أننا سنكون في لوائح موحدة مع حلفائنا في بعض الدوائر وقد نكون في لوائح مختلفة متوافق عليها في دوائر أخرى”، ولفت إلى أنه “عندما نريد أن نعلن عن تحالف ما لن يكون ذلك بشكل منفرد وإنما بصورة منسقة مع الحلفاء”.

وأعلن السيد نصرالله أننا “ناقشنا البرنامج الانتخابي وتم إقراره وسيتم الإعلان عنه في وقت قريب”، واشار أن “نواب حزب الله ليسوا إطاراً مستقلاً وهم يلتزمون بسقف حزب الله السياسي الذي يسير وفق رؤية ودراسة محددة”، وأضاف “هناك مسؤولية كبيرة ملقاة على عاتق النواب في ما يخص القوانين والعمل التشريعي ونوابنا جديون جدا في هذا المجال”.

وقال السيد نصرالله “نحن في قيادة حزب الله نعتبر أن كتلة الوفاء للمقاومة هي من أكثر الكتل النيابية الجادة في عملها”، وتابع “خلال السنوات الأربع الماضية تحققت إنجازات طيبة في المجال القانوني والتشريعي وفي الملفات الملقاة على عاتق نوابنا”.

ولفت السيد نصرالله إلى أنه “هناك تقرير مفصل وموثق سيعرض على الجمهور حول ما قمنا به في مجال مكافحة الفساد وما تحقق وما واجهناه من صعوبات فيه”، وأضاف “نوابنا مجاهدون وخدام في هذه المسيرة وليسوا زعماء وعلى هذا الأساس يجب أن يبنى التقييم”.

وأكد السيد نصرالله أننا و”منذ عام 1992 وضعنا أهدافاً واقعية ولم نقدم وعوداً لا نستطيع تحقيقها وهناك أمور لم نعد بها وقمنا بتنفيذها”، وقال “نحن لا نرشح على أساس طلب الأشخاص بل نبحث عن الكفاءات المناسبة للعمل النيابي”، وأضاف “الذين نرشحهم ليسوا مرشحي عائلاتهم وعشائرهم ومدنهم بل مرشحو مسيرتنا وحزبنا ومقاومتنا”.

وأعلن السيد نصرالله اسماء المرشحين وهم:

– دائرة الجنوب الثالثة:

قضاء النبطية ـ الحاج محمد رعد

قضاء بنت جبيل ـ الدكتور حسن فضل الله

قضاء مرجعيون ـ الدكتور علي فياض

ـ دائرة الجنوب الثانية:

قضاء صور : الشيخ حسن عز الدين والحاج حسين جشي

ـ بيروت ـ الدائرة الثانية: الحاج أمين شري

ـ دائرة البقاع ـ زحلة: الاستاذ رامي أبو حمدان

ـ دائرة بعلبك الهرمل: الدكتور حسين الحاج حسن ـ الدكتور ابراهيم الموسوي ـ الدكتور ايهاب حماده ـ الدكتور علي المقداد

ـ دائرة جبل لبنان بعبدا : الحاج علي عمار

ـ دائرة جبل لبنان ـ جبيل: الاستاذ رائد برو