ورد الآن.. الحوثي يزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة

ورد الآن.. الحوثي يزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة

ورد الآن.. الحوثي يزف بشرى سارة لجميع المواطنين دون استثناء وهذا ما سيحدث خلال الساعات القادمة

أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، إلى أنه يجري التفاوض مع ملاك القواطر بخصوص ادخال المشتقات النفطية إلى العاصمة صنعاء وبقية المحافظات الأخرى.

التفاوض مع مُلّاك القواطر على إيصالها لشركة النفط

وهناك من يحاول إدخالها تحت مبرر احتياجات خاصة لمصنع أو ما شابه

والشركة ترفض وتشترط أن يتم عبرها وتحت رقابتها منعاً للسوق السوداء

وبإذن الله تحل خلال الساعات القادمة — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) March 3, 2022

وقال الحوثي: في تغريدة له على توتير: إلى أنه يجري “التفاوض مع مُلّاك القواطر على إيصالها لشركة النفط”.

وأضاف عضو المجلس السياسي الأعلى: أن “هناك من يحاول إدخالها تحت مبرر احتياجات خاصة لمصنع أو ما شابه والشركة ترفض وتشترط أن يتم عبرها وتحت رقابتها منعاً للسوق السوداء”.. مؤكداً أن المشكلة ستحل خلال الساعات القادمة بإذن الله.