قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت، اليوم السبت، صاروخًا باليستيًا باتجاه البحر الشرقي.

ووفق وكالة “يونهاب” قالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة سونان في بيونغ يانغ في تمام الساعة 8:48 صباحا، مضيفة أن الصاروخ حلق لمسافة حوالي 270 كيلومترا على ارتفاع يبلغ نحو 560 كيلومترا.

وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة، إنه على ما يبدو أن كوريا الشمالية أطلقت الصاروخ بزاوية شديدة الانحدار من قاذفة صواريخ متحركة من مطار سونان.

وأضاف إنه بالنظر إلى مدى الصاروخ وتفاصيل أخرى خاصة به، فيبدو أن صاروخ اليوم يشبه الصاروخ الذي تم إطلاقه بزاوية شديدة الانحدار من مطار سونان في 27 فبراير.

وإلى ذلك قال محللون إن إذا كان قد تم إطلاق الصاروخ بزاوية قياسية، كان سيقطع ما بين 1,000 كيلومتر و1,200 كيلومتر، وهي مسافة يقطعها صاروخ باليستي متوسط المدى.

بدوره، أكد خفر السواحل الياباني رصده إطلاق الصاروخ من جهة كوريا الشمالية.

ويأتي الإطلاق الأخير، بعد أقل من أسبوع من اختبار كوريا الشمالية لتطوير “قمر استطلاع صناعي”، بينما وصف الجنوب عملية الإطلاق بأنها إطلاق لصاروخ باليستي.

يذكر أن كوريا الشمالية أجرت 9 تجارب صاروخية منذ بداية العام الجاري، وقالت إنها اختبرت صواريخ بالستية وفرط صوتية ونظاما صاروخيا متحركا على السكك الحديدية وغيرها.