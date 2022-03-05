دخلت الحرب الروسية الأوكرانية يومها العاشر، وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وقد أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية بدأت ضرب طوق حول العاصمة كييف وخاركيف -ثاني أكبر مدينة في البلاد- لمحاصرتهما، كما أكد رئيس بلدية ماريوبول أن الروس يحاصرون المدينة الواقعة على بحر آزوف جنوبي أوكرانيا.

وبالتوازي، أكدت سلطات كييف أن التعزيزات العسكرية من الدول الحليفة ستوزع على الجبهات، في حين اتهم رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الجيش الروسي بقصف المستشفيات والمدارس.

ايقاف إطلاق النار

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن نظام تهدئة من جانبها يبدأ الساعة العاشرة صباحا، وذلك لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا.

وفق موقع “روسيا اليوم” قالت وزارة الدفاع للصحفيين إن “الجانب الروسي يعلن اليوم 5 مارس من الساعة 10 صباحا بتوقيت موسكو، يبدأ نظام تهدئة وفتح ممرات إنسانية أمام خروج المدنيين من ماريوبول وفولنوفاخا”.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية، والطرق التي سيخرج منها المدنيون.

من جانبه أكد ميخائيل بودولاك، مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، موافقة السلطات الأوكرانية على فتح ممرات إنسانية بداية من الساعة 10:00 صباحا بتوقيت موسكو.

وقال بودولاك في تصريح للصحفيين: “نحن نؤكد المعلومات (حول بدء نظام التهدئة). أما بالنسبة لعدد المدن، فهذه ليست سوى البداية. ويجري العمل على صيغة في هذا الإطار، وبعد ذلك ستضاف المدن والقرى الأخرى تدريجيا إلى قائمة أماكن الإخلاء”.

وفي وقت لاحق أعلن نائب رئيس الوزراء الأوكراني أن أكثر من 200 ألف شخص يعتزمون مغادرة ماريوبول وأكثر من 15 ألف شخص يستعدون لمغادرة فولنوفاخا.

من جهة اخرى أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في تصريحات نقلتها وكالة “تاس” أن موسكو لاتهدف بعمليتها العسكرية إلى تقسيم أوكرانيا، وتسعى فقط لتحقيق ضمانات لأمنها. واضاف ان “روسيا تنتظر الجولة الثالثة من المفاوضات مع السلطات الأوكرانية، وتأمل في أن تستمع كييف لمطالبها”.

وفيما يلي أهم تطورات الساحة الأوكرانية سياسيا وميدانيا لليوم العاشر:

-رويترز عن الخارجية الروسية: سنتخذ إجراءات قاسية ضد لندن ردا على هيستيريا العقوبات”

-رويترز عن الخارجية الروسية: رد موسكو على العقوبات سيقوض بلا شك المصالح البريطانية في روسيا

-الرئيس الروسي إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا كان “قرارا صعبا”

-بوتين: ينبغي أن يكون لأوكرانيا وضع محايد لمنعها من الانضمام لحلف الناتو

-بوتين: استمرت سلطات كييف في التنصل من الاتفاقات طيلة السنوات الماضية وقتل في دونباس نحو 13 ألف روسي

-بوتين: الناتو يدعم أوكرانيا لأنها تقف ضد روسيا

-بوتين: وضعنا قوات الردع النووي بحالة تأهب بعد تصريحات لندن باحتمال تدخل الناتو في أوكرانيا

-بوتين: العقوبات المفروضة علينا تشبه إعلان حرب على روسيا

-بوتين: فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا يمثل مشاركة في أعمال عدائية ضدنا

-بوتين: نحن على وشك الانتهاء من تدمير البنية التحتية العسكرية في أوكرانيا

-بوتين: لا نخطط لفرض الأحكام العرفية أو حالة الطوارئ في روسيا

-روسيا توجه مذكرة احتجاج رسمية إلى ألمانيا تتضمن اتهاما بتعامل عنصري مع مواطنين روس

-الكرملين: تم الحفاظ على قنوات حوار بين موسكو وواشنطن

-الكرملين: لا يمكن الحديث عن عزل روسيا فالولايات المتحدة وأوروبا ليستا كل العالم

-الكرملين: أي حظر لتصدير نفط روسي للولايات المتحدة قد يؤدي إلى عدم استقرار أسواق الطاقة ويسبب عواقب خطيرة

-الكرملين: دول النيتو تدرك تماما عدم إمكانية مشاركتها مباشرة في ما يحدث في أوكرانيا

-رئيس وزراء أوكرانيا الأسبق: زيلينسكي يريد استغلال الطوارئ بالمحطات النووية لفرض حظر جوي

-زيلينسكي في اتصال هاتفي برئيس الوزراء الألباني: نبذل كل جهدنا من أجل إنهاء الحرب

-الرئيس الأوكراني: سندعو شعبنا للعودة قريبا لأنه لن يبقى هناك تهديد

-منذ أكثر من ساعة فتح ممران لخروج المدنيين من ماريوبول وفالنافاخا

– العملية العسكرية الروسية مستمرة في باقي المناطق في اوكرانيا

-عمدة مدينة ماريوبول حدد 3 معابر لخروج المدنيين من المدينة

-المعارك الرئيسية حالياً تتركز بمحيط كييف وخاركوف واوديسا

-وزارة الدفاع الروسية: تدمير نحو 2000 هدف عسكري في أوكرانيا بينها منشآت ومنظومات صواريخ

-وكالة الإعلام الروسية: مسلحو “آزوف” ينسفون مبنى في ماريوبول يختبئ فيه نحو 200 مدني بينهم نساء واطفال

-سنغافورة تفرض عقوبات اقتصادية على روسيا

-روسيا تمدد حظر الطيران جنوبي البلاد حتى 14 مارس الجاري

-الدفاع الروسية تعلن عن تدمير مستودع أسلحة في أوكرانيا لتخزين صواريخ “جافلين” و”نلاو”

-صافرات الانذار تدوي في كييف في هذه الأثناء

-القوات الأوكرانية لا تسمح بالتصوير في شوارع كييف

-جرى فتح ممر آمن من ماريوبول اليوم عند التاسعة صباحاً

-مجلس مدينة ماريوبول الأوكرانية: إجلاء المدنيين سيبدأ في الساعة 11 صباحاً بالتوقيت المحلي

-كل القطارات التي تقل النازحين من كييف تتجه إلى لفوف

-وزارة الدفاع الروسية: قواتنا تشن هجوما واسع النطاق في أوكرانيا

-المتحدثة باسم محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا: المحطة تعمل بشكل طبيعي ومستويات الإشعاع ضمن الحدود الطبيعية

-وزارة الدفاع الروسية: تدمير ٢٠٣٧ منشأة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بدء العملية العسكرية

-وزارة الدفاع الروسية: تدمير مستودع للأسلحة في غيتومير يضم منظومات صاروخية مضادة للدبابات وصواريخ جافلين

-الدفاع الروسية تنشر فيديو يظهر القوات المسلحة الروسية في مدينة كييف

-الدفاع الروسية تعلن عن وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

-وزارة الدفاع الروسية: نعلن وقف إطلاق النار في أوكرانيا بدءا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو

-وزارة الدفاع الروسية: وقف إطلاق النار يتضمن فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

– الدفاع الروسية: تم الاتفاق مع الجانب الأوكراني على ممرات إنسانية وطرق خروج المدنيين

-مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعا يوم الاثنين بشأن أوكرانيا

-سلوفاكيا تنفي أنباء حول خطط لنقل طائرات عسكرية لأوكرانيا

-رئيس وزراء أوكراني سابق يعلق على الظهور “غير اللائق” لزيلينسكي

-الدفاع الروسية: القوميون الأوكرانيون ينشرون راجمات الصواريخ وسط المباني في خاركيف ويحتجزون السكان

-الرئيس فولوديمير زيلينسكي يندد برفض حلف الناتو المتعمد قرار فرض منطقة حظر جوي في أوكرانيا

-هيئة الأركان الأوكرانية: دفاعاتنا الجوية دمرت ما لا يقل عن 39 طائرة حربية روسية و40 مروحية منذ بدء المعارك

-وكالة إنترفاكس الروسية: هيئة النقل الجوي تمدد إغلاق المطارات جنوب روسيا حتى 14 مارس الجاري

-تعليق خدمة قناة “بي بي سي” ومواقع أخرى في روسيا

-شركة بوكينج هولدينج تعلق جميع أعمالها في روسيا مؤقتا بسبب التعقيد المتزايد لممارسة الأعمال التجارية في البلدان

-زيلينسكي: حلف الناتو يرفض عمدا حظر طيران فوق أوكرانيا

-وسائل إعلام أوكرانية: معارك تدور في شوارع مدينة سومي

-وكالة الأنباء الأوكرانية عن وزارة الدفاع: القوات الروسية استهدفت مدينة بروفسك بإقليم دونباس بقذائف عنقودية

أسلحة أمريكية

-قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلا عن تقرير حكومي إن الولايات المتحدة عززت مساعداتها العسكرية لأوكرانيا حين بات احتمال الغزو الروسي أكثر وضوحا.

-وأضافت الصحيفة أن إدارة الرئيس بايدن أرسلت أنظمة صواريخ ستينغر المضادة للطائرات لأوكرانيا للمرة الأولى، كما زود البنتاغون المقاتلين الأوكرانيين بالأسلحة ومعدات خاصة بالقتال في المناطق الحضرية.

-مسؤولون أمريكيون وغربيون يتوقعون أن تزيد روسيا من وتيرة وقوة هجماتها على المراكز السكانية الأوكرانية

الجنود الروس

-نقلت شبكة سي إن إن عن مسؤول أمريكي قوله إن واشنطن تعتقد أن نحو 200 من الروس قتلوا في الحرب على أوكرانيا.

-وأضاف أن روسيا تستعد لنشر ما يصل إلى ألف روسي إضافي في أوكرانيا خلال الأيام والأسابيع المقبلة لدعم وحدات روسية متعثرة.

-كما أعرب المسؤول الأمريكي عن الاعتقاد بأن أداء الروس كان سيئا بسبب فاعلية المقاومة الأوكرانية.

وكالة الأنباء الأوكرانية:

-التعزيزات العسكرية من الدول الحليفة ستوزع على الجبهات.

-وزارة الطرق والبنية التحتية تقوم بتأمين وصول المساعدات العسكرية عبر طرق آمنة.

-الوكالة عن وزير الخارجية الأوكراني: أوكرانيا تعتمد على مساعدات حلفائها المستمرة دائما.

رئيس الوزراء الأوكراني:

-روسيا ترتكب أعمالا إجرامية بشكل متزايد، وتقصف المستشفيات والمدارس.

-مقاومتنا يجب أن تكون منسقة على جميع الجبهات.

-نعمل على مدار 24 ساعة، ولدينا مهمتان أولاهما توفير ما يلزم لقواتنا المسلحة.

-وكالة الصحافة الفرنسية عن رئيس بلدية ماريوبول: القوات الروسية تحاصر المدينة.

نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين:

-العقوبات الغربية تهدف إلى تهيئة ضغوط داخلية على بوتين لوقف غزو أوكرانيا.

-تصعيد العقوبات ضد موسكو حصل بشكل أسرع بكثير مما كان متوقع.

القيادة الأوروبية في الجيش الأمريكي:

-قاذفات بي-52 أجرت الجمعة تدريبات مع الجيشين الألماني والروماني.

-التدريب مع الحلفاء يمكننا من بناء إستراتيجية لمواجهة تحديات عالمية.

-التدريب المشترك يضمن تفوق القوة الدفاعية لحلف الناتو.

-رئيس وزراء أوكرانيا: نناشد الاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الذرية إرسال قوات حفظ سلام إلى محطة زاباروجيا.

-“سي إن إن” (CNN) عن مسؤول استخباراتي غربي: نعتقد أن روسيا تبدو الآن مستعدة لقصف المدن الأوكرانية حتى الاستسلام.

-رئيس هيئة الأركان الأوكراني: القوات الروسية بدأت ضرب طوق حول كييف وخاركيف لمحاصرتهما.

-واشنطن بوست: القوات الروسية تتقدم بسرعة نحو كييف من الشرق، ويمكن أن تهاجم المدينة خلال الساعات الـ24 المقبلة.

-واشنطن بوست: القوات الأوكرانية صدت هجوما روسيا على بلدة غوستوميل على بعد 32 كيلومترا شمال غربي كييف.

-البيت الأبيض: بايدن بحث خلال لقائه نظيره الفنلندي، أهمية سياسة الباب المفتوح التي يتبناها حلف الناتو.

-البيت الأبيض: بايدن بحث خلال لقائه نظيره الفنلندي، جهود توفير الأمن والمساعدة الإنسانية لأوكرانيا.

-لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي: وفد من أعضاء المجلس سيزور الحدود البولندية الأوكرانية.

-أسوشيتد برس عن مشرعين ديمقراطيين وجمهوريين: واشنطن تؤخر تقديم معلومات استخباراتية لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

-أسوشيتد برس عن مصدرين: مكتب مديرة الاستخبارات الوطنية أصدر توجيها سريا بوضع قيود على مدى سرعة مشاركة المعلومات.