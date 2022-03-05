أعلن رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق، نيكولاي أزاروف، امس الجمعة، أن الناتو كان يخطط لشن حرب عالمية ثالثة باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا وتم تكليف كييف بالدور الرئيسي.

وكتب أزاروف في صفحته الخاصة على موقع فيسبوك: “الناتو كان يخطط لشن حرب عالمية ثالثة باستخدام الأسلحة النووية ضد روسيا وتم إعطاء الدور الرئيسي في هذا إلى النخبة الحاكمة الحالية التي تسيطر عليها أمريكا في أوكرانيا والقوميين”.

وأضاف نازاروف، قائلا: “منذ ديسمبر 2021، وروسيا تتلقى معلومات حول خطط الناتو لنشر 4 ألوية عسكرية (2 برية، 1 بحرية، 1 جوية) على أراضي أوكرانيا. علاوة على ذلك، لواء جوي لديه القدرة على حمل رؤوس حربية نووية.

أراد الناتو الموافقة على هذا النشر للقوات في صيف عام 2022 في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، على الأرجح بحلول نهاية العام، سيكونون قد أثاروا صراعًا وشنوا عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد روسيا باستخدام الأسلحة النووية”.

وتابع أزاروف: “من أجل منع الحرب العالمية الثالثة والهجوم على روسيا باستخدام الأسلحة النووية، قررت الحكومة الروسية وقف هذا الوضع واستعادة النظام في أوكرانيا”.

وقال أزاروف: “قبل يوم واحد من بدء الحرب، تم اتخاذ قرارات مصيرية لإبادة السكان الناطقين بالروسية في دونباس. كان الجيش الأوكراني بقيادة الكتائب الوطنية، يستعد لبدء عملية عسكرية في دونباس في 25.02.2022”.