أكد الخبير العسكري العقيد مجيب شمسان انه رغم محاولات تحالف العدوان المستميتة في مختلف الجبهات الا انه فوجئ بجهوزية الجيش اليمني واللجان الشعبية الذي استطاع تكبيده خسائر فادحة.

وقال العقيد مجيب شمسان في حوار خاص “لقناة العالم” عبر برنامج (المشهد اليمني)، انه في ظل محاولات تحالف العدوان المستميتة في مختلف الجبهات سواء تصعيده الذي حاول من خلاله ان يحقق اي تقدم في محافظة شبوة وذلك بالزج بأكثر من 11 لواء خلال الأشهر السابقة وبعد وصول هذه العملية الى نفق مسدود ، حاول ان يفتح جبهة أخرى في محافظة الجوف ومن ثم فتح هذه الجبهة في محافظة حجة في مديرية حرض.

واضاف ان تحالف العدوان فوجئ بجهوزية الجيش اليمني واللجان الشعبية الذي استطاع تكبيده خسائر فادحة والحاق به هزيمة ساحقة في هذه المديرية وتطهيرها وتحرير مناطق كانت تحت سيطرتهم منذ عام 2018، بعد هذه العملية كانت هناك محاولات زحوف مستمرة من قبل تخحالف العدوان لاستعادة المناطق التي فقدوها لكن الجيش واللجان كانوا لهم بالمرصاد واستطاعوا التصدي لهذه الزحوفات رغم كثافة الغارات الجوية.

واشار العقيد شمسان الى ان القوات المسلحة اليمنية تمكنت من تحقيق انجاز كبير في هذه المنطقة من خلال تحرير المزيد من المناطق الخاضعة تحالف العدوان ومرتزقته في هذه المنطقة الاستراتيجية والوصول الى منطقة حصيرة التابعة لجيزان وهي منطقة يمنية استولى عليها النظام السعودي سابقا في عقد الثلاثينيات.

ولفت شمسان ان هذه المنطقة بأهميتها الاستراتيجية وتقطع خطوط الامداد لتحالف العدوان وتعطي افضلية للجيش واللجان الشعبية وحماية المناطق التي تم تحريرها سواء في حرض او ميدي، وبهذا يفقد العدوان كل خياراته الميدانية سواء جبهة حرض او شبوة او الجوف او مأرب وبالتالي امام هذا الوض المأزروم لتحالف العدوان لجأ الى فرض المزيد من الحصار وتضيق الخناق على الشعب اليمني.