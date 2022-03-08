كشفت الإذاعة النرويجية إن آر كيه (NRK)، أن سلطة صنعاء اعتقلت إرهابي ضمن تنظيم القاعدة يحمل الجنسية النرويجية.

وقال التقرير إن أندرس أوستنسفيغ ديل محتجز في مستشفى في صنعاء، وهو مطلوب في النرويج للاشتباه به في تنفيذ أعمال إرهابية، كما تم وضعه من قبل الولايات المتحدة على اللائحة السوداء للإرهابيين المطلوبين دوليا.

وقال المدعي العام النرويجي هاريس هرينوفيتشا من جهاز الأمن النرويجي (PST) إن احتجاز المشتبه به في المستشفى “يجعلنا نعتقد أنه مصاب”. وبحسب وكالة اسوشيتد برس لم يتضح متى وكيف دخل المستشفى، فيما لم يكن هناك تأكيد فوري من الحوثيين،

وأوضحت الإذاعة النرويجية أن أوستنسفيج ديل زار اليمن عدة مرات قبل أن ينضم في نهاية المطاف إلى فرع القاعدة هناك، المعروف باسم القاعدة في شبه الجزيرة العربية. وأضافت أنه غادر النرويج نهائيًا في عام 2011. وبعد ثلاث سنوات، اشتبهت (PST) في مشاركته في منظمة إرهابية وتم البحث عنه دوليًا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن ديل تعلم كيفية صنع أحزمة ناسفة ومتفجرات بدائية ومتفجرات أكبر لاستخدامها في تفجيرات السيارات في اليمن.

وليس من المستبعد أن يكون قد تم أسر ديل في المواجهات العسكرية حيث يصطف تنظيم القاعدة إلى جانب تحالف العدوان في الحرب ضد قوات صنعاء في 11 جبهة وفقا لبيان سابق صادر عن التنظيم.