أصيب 12 مدنيا، اليوم الثلاثاء، بنيران جيش العدو السعودي على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

وأفاد مراسلنا في صعدة بإصابة 7 مدنيين بينهم مهاجران أفريقيان بنيران جيش العدو السعودي في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية.

وفي وقت لاحق أصيب 5 مواطنين في منطقتي جرعاء وآل الشيخ بذات المديرية.

واستشهد يوم أمس مواطن وأصيب آخر بنيـران مدفعية وصاروخية العدو السعودي على مديرية شدا الحدودية.

تجدر الإشارة إلى أن العدو السعودي يستهدف القرى الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية والأسلحة الرشاشة بشكل يومي وغالبا ما يسقط شهداء وجرحى، في ظل صمت دولي وأممي مطبق.