قال رئيس أوكرانيا فلوديمير زيلينسكي في مقابلة مع قناة “إي بي سي” (ABC) الأمريكية إنه فقد الاهتمام بقضية انضمام بلاده إلى الناتو.

وردا على سؤال عن موقفه من الشروط التي طرحتها موسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكـرانيا، ومن بينها رفض أوكرانيا محاولة الانضمام إلى الناتو، قال زيلينسكي: “بالنسبة لحلف شمال الأطلسي، فقدت الاهتمام بهذه القضية منذ فترة طويلة بعد أن أدركنا أن الناتو غير مستعد لقبول أوكـرانيا، فالحلف يخشى التناقضات والمواجهة مع روسيا”.

وشدد على أن أوكـرانيا لن “تركع على ركبتيها” لحلف شمال الأطلسي من أجل أي شيء، مؤكدا أن الدول الغربية مسؤولة عن الوفيات في أوكـرانيا، التي ترفض إغلاق الأجواء وتوفير الطائرات.

ووفقا لزيلينسكي فإن “اللوم في مقتل الناس في أوكرانيا يقع على عاتق روسيا، والمسؤولية، بما في ذلك على الدول الغربية”.

في وقت سابق، اعتبر الرئيس الأوكراني أنه إيجاد حلّ وسط مع روسيا بشأن معيشة الناس في مناطق القرم ولوغانسك ودونيتسك، وقال: إنه مستعد لمناقشة قضايا الاعتراف بشبه جزيرة القرم كجزء من روسيا، وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك كجمهوريات مستقلة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 من فبراير الفائت، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكـرانيا.