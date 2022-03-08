“خاص”

كروت حمراء للاخوان والوهابية من قطر والسعودية وتركيا وولي الأمر أمريكا وتل ابيب والمراجعات الفكرية بولاية أهل البيت الكرام نجاه للقوم لو كانوا يعلمون

كرت احمر قطري للاخوان

“حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ” وزير خارجية ورئيس وزراء قطر السابق وفي برنامج الصندوق الاسود لقناة جريدة القبس الكويتية وبتاريخ الثاني من مارس 2022م قال : “إن جماعة الإخوان المسلمين “لا تصلح لإدارة دكان وليس لإدارة دولة” والامر الغريب والعجيب ان الانطباع السلبي للشيخ حمد عن الاخوان كان مُبكراً من قبل عشر سنوات.

حيث اشار رئيس الوزراء القطري السابق وبحديث لصحيفة القبس الكويتية: “الى إن الدوحة استضافت اجتماعا بين مساعدين للرئيس الإخواني المصري السابق محمد مرسي وممثلين للإدارة المصرية في عهده مع ممثلين للإدارة الأمريكية، للتعارف والتقريب بين الطرفين، حيث كانت واشنطن ترغب في التعرف على اتجاهات النظام المصري وسياساته الاقتصادية”.

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وأضاف الشيخ حمد وقال “خرجت من الاجتماع بانطباع سلبي عن جماعة مرسي” فقد كانوا “مساكين” ومستواهم لا يرقى للحدث والمناقشات ويصلحون لإدارة دكان وليس للدولة.. لم يكن الكلام والنقاش على نفس المستوى”، واعتبرت مصادر بان ذلك بمثابة كرت احمر قطري لجماعة الاخوان وان دورها انتهى فعلياً.

واشارت المصادر الى ان حمد بن جاسم لم يقل هذا الكلام طوال 10سنوات ولم يكن ليقوله أبدا، إلا وهو متأكد أن جماعة الإخوان قد قضت نحبها تماما وانتهى دورها المتوحش الدموي فيما سمي بدول الربيع خاصة اليمن وسوريا وحان الوقت للتخلص من الايادي الملوثة بالدماء. هذا وقد سبق تصريح الشيخ حمد خطوات فعلية تعكس التخلي عن الإخوان آخرها قرار إبعاد قيادات الصف الثاني من تنظيم الإخوان، ومنحهم مهلة مؤقته لمغادرة قطر.

كرت احمر تركي للاخوان

بالمثل هناك كرت احمر تركي للاخوان ومن المتوقع صدوره قريباً بعد انتهاء موسم الزيارات المتبادله بين تل ابيب وأنقرة خلال شهر مارس ابريل 2022م، وتداعيات ذلك هو طرد الاخوان عامة من تركيا خاصة اخوان حماس فنادق قطر وتركيا مع احترامنا وتقديرنا وافتخارنا بحماس الخنادق في قطاع غزة.

حيث سيزور رئيس الكيان العبري تركيا وبعدها سيقوم اردوغان بزيارة تل ابيب و لتطبيع العلاقات رسمياً بينهما وهي اصلا مُطبعه بالتجارة والعسكر والبيرقدار والسفارات والسياسة بعد مسرحية اردوغان في منتدى دافوس الاقتصادي عام 2009م، وتصريحاته النارية ضد رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريز بعد تمثيلية سفينة مرمرة مايو 2010م لكسر حصار غزة.

وحينها صفق فروع التنظيم العالمي للاخوان لأردوغان وقولهم ان صلاح الدين الايوبي بالقرن الواحد والعشرين هو تركي وليس كردي ولاعربي ولافارسي والتصفيق الحار بالايدي للاخوان تحول الى انياب متوحشه بالربيع العربي عام 2011م وبقيادة مباشرة من اردوغان والتمويل لقطر والقيادة الغير مباشرة لولي الأمر أمريكا ويهود تل ابيب ادوات الصهيونية العالمية، وبعرض استعماري للاخوان بقيام الخلافة الاخوانية على جغرافيا تمتد من تونس وليبيا ومصر وتركيا البحر المتوسط الى الساحل الغربي للبحر الاحمر والبحر العربي شرق وجنوب اليمن وبالخليفة اردوغان.

وبعد 11 سنة تجلى المشهد عن ربيع عبري بخيانة التطبيع على جثث ودماء واشلاء وجماجم ومجازر ودمار وحصار ومعاناة ابناء دول ماسمي بالربيع العربي وبمسالخ دموية لتحالف الحضن العبري الاماراتي السعودي بعد ثورات ربيع قطر وتركيا والخلافة الموعوده سراب والكروت الحمراء بالاشهار واليوم يراد الانتقال الى مرحلة اكثر توحشاً.

وبتحالف عسكري مُعلن بين تل ابيب وتركيا وقطر والسعودية والامارات ولمواجهة دول محور المقاومة لامريكا وتل ابيب وبانتظار ساعة الصفر لحرب ما اقليمية عالمية قادمة لتغيير الخرائط والسكان بمايضمن توسع الكيان العبري واغتيال فلسطين كل فلسطين بعد مسلسل تكفيري دامي طويل من زمن منبت قرن الشيطان النجدي بالوهابية التكفيرية عام 1727م ونسخها المتوحشه التكفيرية الاخوان القاهرة عام 1928م.

ونسخ القاعدة وداعش والسلفية وابناء البلاد كفار والغرب المتوحش بني صهيون اصدقاء وكان بني صهيون المُفسدين بالارض بدون وطن وبالشتات العالمي والعرب كانوا دولة واحدة نائمة تحت طربوش الاحتلال العثماني وبدون حدود وجواز السفر واصبح لليهود الصهاينة كيان والعرب مقسمين متناحرين والوطن العربي مقسم وخيراته منهوبه..الخ

ادمان الولاء للغرب

بعد 11 سنة ربيع ارهابي وحضن عبري متوحش ضد ابناء البلاد هاهي الكروت الحمراء للاخوان بالاشهار والطرد فهم ارهاب وكان الكرت الاول من مصر” السيسي “وتونس” قيس سعيد” وتركيا الاخوان تم طردها من ليبيا واخوان المغرب بهزيمة في الانتخابات الاخيره بعدما شرعن اخوان المغرب خيانة التطبيع مع العدو الصهيوني الذي تحالف مع اخوان الاراضي الفلسطينية المُحتلة في عام 1948م الحركة الاسلامية الاخوانية.

وبعد تشكيل حكومة ائتلافية صهيونيةاخوانية في يونيو 2021م، قال الاخواني الفلسطيني عضو الحكومة الصهيونية “منصور عباس” افتخر كوني مواطن اسرائيلي وسط صمت الرضا من فروع تنظيم الاخوان العالمي المتوحش ضد اليمن وسوريا والرحماء على تل ابيب.

وفي اليمن هناك مفاعيل محمومه لاستبدال اخوان حزب الاصلاح التكفيري بعفافيش الامارات المُتصهينه في مرتفعات جبال تعز الغربية ومحافظات الجنوب ومأرب الغنية بالنفط والغاز، ولمصلحة الغرب وتل ابيب بامن الكيان من باب المندب ونهب النفط والغاز لامريكا وغرب العيون الزرقاء.

وبذلك تحول العرض الاستعماري الأمريكي الصهيوني للاخوان بالقرن 21الميلادي بالخلافة الى سراب على امتداد جغرافيا الخلافة الموعودة من تونس وليبيا ومصر والمغرب وتركيا البحر المتوسط الى البحر الاحمر الساحل الغربي والبحر العربي جنوب وغرب وشرق اليمن.

بل اصبحوا مطرودين بالكرت الاحمر من قطر وتركيا وهم مصنفين ارهاب في السعودية والامارات ومصر واليمن، كذلك فالزنداني وعلي محسن مصنفين ارهاب في قوائم الارهاب الامريكية، وبالرغم من كل ذلك الوضوح فان الاخوان اخوان بالادمان على اللدغ من اجحار الصهيونية العالمية وادواتها من لندن وتل ابيب وواشنطن والرياض وتركيا وقطر والامارات وكذلك محمد بن سلمان يرفع الكرت الاحمر بوجه الوهابية التكفيرية بعد خدمة دامت 300 عام تقريبا.

ويراد للوهابية ونسخها المتوحشه ومنها الاخوان التدوير المتوحش نحو مناطق ساخنة دولية في افغانستان واوكرانيا وجمهوريات الاتحاد الروسي الاسلامية والصين والهند وايران واذربيجان تبع المصالح الصهيونية العالمية بالقرن 21 الميلادي وبقيادة ولي الامر امريكا واسرائيل بريطانيا ومعهم مجلس الامن الدولي الذي رفع مؤخرا اسم الارهابي “نايف القيسي” محافظ البيضاء السابق من قوائم الارهاب وهو المنتمي الى تنظيم القاعدة الارهابي الذي ضم الى قوائم الارهاب عام 2017م، ويراد تدويره وبمهمة صهيونية لتحشيد دواعش الاخوان للقتال في اوكرانيا وهذا الادمان الدموي لدواعش الاخوان بالعمالة للغرب والصهيونية.

ومن جهة اخرى ادمان دموي على قتل ونحر ابناء البلاد لايفسره سوى الولاء المطلق لامريكا واليهود وبصيغة اخرى تولي تحالف اليهود والنصاري بالوكلاء القطري التركي الاماراتي السعودي ولحديث مقاطع الفيديو الخادشه للحياء محل من الاعراب بالارتهان والاستعباد والانبطاح المُذل.

حرب عالمية بدواعش الوهابية

اثناء ماسمي بالربيع العربي ظهرت قطر وكأنها دولة عظمي وحاضنة لجماعة اخوان الربيع ومظاهرات الديمقراطية الصفراء وبالحمدين امير قطر ” حمد آل ثاني ” ورئيس الوزراء حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني الذي قاد الجامعة العربية وسرعان ماكان يتجاوب مايسمى بالمجتمع الدولي امريكا وبريطانيا وتل ابيب ومجلس الامن الدولي بالقرارات والفصل السابع والعزل والحصار والعدوان والغزو والاحتلال والتمزيق والنهب لدول ماسميت بالربيع العربي العبري لاحقا.

وقطر الموالية لامريكا واليهود هي ولي أمر التنظيم العالمي للاخوان وبسراب الخلافة الاخوانية الموعوده باستثناء الكيان الصهيوني باستثناء الكيان السعودي وكان توحش اخواني وبقيادة قطر تركيا وقناة الجزيرة لسان حال حديث الثورة بالمفكر الصهيوني عزمي بشارة، وبفتاوى الأب الروحي للاخوان السلفي الدكتور / يوسف القرضاوي، وبتبادل الادوار مع الجناح الاخر للصهيونية العالمية السعودية والامارات المُحمدين “محمد بن زايد ومحمد بن سلمان”.

وبمعية دواعش التكفير الوهابي واصحاب المشاريع المناطقية العنصرية ولسان حالهم لاحوار لاتفاوض الدماء سالت وابناء البلاد كفار وكهنوت ومجوس ومشروع فارس ويقتلون شعبهم، بينما قوى العدوان هم حضن عربي عبري وخلافة التأسلم التطبيع وهاهم اليوم تحت راية الصهيونية العالمية بانتظار ساعة صفر الحرب العالمية الثالثة، ولسيادة المُفسدين بالارض واخوان الخيانة ووهابية وسلفية التكفير ادوات صماء بكماء عمياء من القرن الثامن عشر الميلادي الى القرن الواحد والعشرين تكفير وقتل ابناء البلاد وبالتحالف مع اعداء الامة الاسلامية والوطن العربي والمستفيد الغرب الاستعماري والصهيونية والمتضرر الاسلام والامة الاسلامية والوطن العربي.

طاعة ولي الامر بالخسارة او الفوز

تاسست جماعة الاخوان في القاهرة عام 1928م، وهي نسخة مطورة من كتاب التوحيد لمحمد بن عبدالوهاب فصل “المؤاخاه” وبالبنطلون والكرافته والاستفادة من اختراعات العصر بعكس نسخة نجد 1727م، التي تعتبر الاختراعات كفر وبالزنة القصيرة واللحية الطويلة وبدعم وتخطيط من اليهود الصهاينة والرعاية والاخراج للاستعمار البريطاني، ورفع اخوان القاهرة شعار الوحدة الاسلامية لمواجهة حركات التحرر الوطني العربية باليسار القومي والاممي فالوطنية والقومية العربية اصنام يجب تحطيمها للاخلاص بالعبادة بالتوحيد الوهابي والاسلام النقي كما ورد بكتاب معالم علي الطريق للاخواني التكفيري “سيد قطب”.

والدولة والمجتمع كافر فقط هم اخوان ومسلمين والصواب “انما المؤمنون اخوة” وليس الاخوان مسلمين وقولهم الشيوعية كُفر والحاد واخطر من الاستعمار والصهيونية، ولم يسجل التاريخ اى مواجهة للاخوان مع الصهيونية والاستعمار بل تحالف وتبعيه وانبطاح، وكذلك قالت الوهابية نسخة نجد الشيعة اخطر من اليهود والمجتمع في جاهلية اكثر من جاهلية قبل الاسلام وفقط لاغير اتباع محمد بن عبد الوهاب هم المسلمين وابن البلاد كافر ومشرك ويعبدون القبور ودمهم مُستباح من القرن الثامن عشر الى القرن الواحد والعشرين وبطاعة ولي الامر بن سعود او مرشد الاخوان ثم اردوغان التابعين للانجليز وامريكا ويهود تل ابيب اليوم.

وبعد كل جولة دموية متوحشه و تنفيذ مهام تفكيك جغرافيا الوطن العربي والاوطان العربيةوتمزيق الامة الاسلامية يتم تدوير الاخوان والوهابية للجحور بمسمى المراجعات الفكرية او التدوير بالجهاد التكفيري في مناطق ساخنة عالميا وتحت راية امريكا وادواتها من حوالي 300 عام ميلادي و مصيرهم شقاء وخسران وذل وهوان وشتات.. وبااداة التمنى ماذا لو انتهت المراجعة الفكرية لنسخ الوهابية بما فيها الاخوان بالقرن الواحد والعشرين وبالولاء لاهل البيت الكرام، بدلاً من الولاء لامريكا ولندن وبالوكلاء بن سعود واردوغان وبالتاكيد النتيجة ستكون مخالفة لماضي 300عام من الخسران والهوان والانتقال الى مرحلة العزة والكرامة بالحياة الدنيا وفوز بالحياة الاخرة.. فهل من مُدكر ؟

او تستمر نسخ الوهابية واخوانها ودواعشها بالانقياد الاعمى للغرب وبسلالات خيانة التطبيع ومصيرهم اكثر ذلاً وهوان وخسران والزمن زمن مؤمن صريح ومنافق صريح والعاقبة للمتقين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بقوم يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه اشداء على الاعداء ورحماء فيما بينهم بعكس نسخ الوهابية ومشتقاتها اشداء عل ابن البلاد رحماء على العيون الزرقاء في اوكرانيا المتهودة بالرئيس اليهودي والجنسية الاسرائيلية ومن شقاء الى شتات الى انغماس مُدمن.. إن الله لايهدي القوم الظالمين.

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المشهد اليمني الأول

المحرر السياسي

8 مارس 2022م