نقلت قناة الجزيرة القطرية خبر عاجل، عن استشهاد جنديين من الحرس الثوري الإيراني بسبب العدوان الأخير في على سوريا.

وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد جنديين من حرس الثورة الإيراني جراء العدوان الإحتلال الصهيوني الأخير على دمشق.

وعلقت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي في إيران على الحدث قولها: مما لا شك فيه أن الكيان الصهيوني سيدفع ثمن هذه الجريمة.

على ذات السياق، قال إعلام كيان العدو الإسرائيلي أنه وفق التجارب السابقة، عندما تعلن إيران عن إستشهاد مقاتلين لها في سوريا نتيجة ضربة “إسرائيلية” فإنها سترد.

وأكدت وسائل إعلام كيان العدو الإسرائيلي ان الجيش أعلن حالة الطوارئ ورفع مستوى التأهب عند الحدود الشمالية خشية الرد الإيراني.

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