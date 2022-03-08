أطلقت وزارة الداخلية في صنعاء تحذيرا هاماً وبلاغ عاجل إلى كافة المواطنين اليمنيين في كافة محطات التعبئة بصنعاء.

وقالت مصادر أمنية في مركز شرطة الروضة في مديرية بني الحارث بأمانة العاصمة انها ضبطت المدعو ( م. ن. ا ) – 22 عاما- والمدعو ( م. م. ا ) – 39 عاما- بتهمة التزوير وانتحال الصفات.

وأوضحت المصادر بأن المتهمين وآخرين معهم قاموا بتزوير كروت عليها ختم شركة النفط وتوزيعها للسيارات الواقفة على المحطات منتحلين صفات موظفي شركة النفط، واخذ مبلغ 250 ريال يمني على الكرت الواحد.

وذكرت المصادر أنه تم ضبط المتهمين وبحوزتهما عدد 992 كرت. وأشارت المصادر إلى أنه تم إحالة المتهمين للعدالة وأن التحريات والمتابعة مستمرة لضبط بقية المتهمين.