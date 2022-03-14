أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي بأن قدرة إيران المتفوقة في مجال الطائرات المسيرة ستلعب مستقبلا الدور الأساسي في تحديد مصير ساحة المعركة.

ووفق وكالة “إرنا” أشار اللواء موسوي في تصريحه الأحد إلى الاكتفاء الذاتي في القوة الجوية قائلا: إن الاكتفاء الذاتي في البلاد بدا من القوة الجوية من خلال تصنيع القطع الغيار الذي يعد من أعماله الكبرى ويعتبر الآن إلى جانب الطائرات الماهولة قوة متفوقة في مجال الطائرات المسيرة وفي ظل البرنامج العشريني الذي يتابعه سيلعب مستقبلا الدور الأساس في تحديد مصير ساحة المعركة.