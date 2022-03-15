دشن صندوق النظافة والتحسين بمحافظة صعدة حملة نظافة استعداد لقدوم شهر رمضان المبارك بمشاركة السلطة المحلية والمجتمع .

وخلال التدشين تحت شعار “النظافة مسؤولية الجميع” بمشاركة وكلاء المحافظة صالح عقاب ومحمد البعداني، ويحيى الحمران، وابراهيم النمري، أكد محافظ صعدة محمد جابر عوض أهمية جبهة النظافة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى ضرورة مواكبة حملات النظافة لتنظيف مركز المحافظة بمشاركة جميع المكاتب التنفيذية والقطاع الصحي والخدمي والتعليمي ومشائخ ووجهاء وعقال الحارات.

وحث المحافظ عوض على الإلتزام بالتنظيف حسب المربعات، وتقييمها ، ووعد بتقديم جائزة للمربع الذي يحصل على الدرجة الأولى من النظافة..مؤكداً أن النظافة مسؤولية الجميع

كما أكد أمين عام محلي المحافظة محمد العماد أن الحملة متواصلة لنظافة المدينة.. مشيداً بجهود عمال النظافة والتحسين بالمحافظة في تحسين وضع النظافة بمركز المحافظة.

فيما أشار مدير عام مكتب صندوق النظافة والتحسين عمار العوامي إلى أن عمال النظافة يقومون بواجبهم ضمن آلية العمل ، مشيراً إلى أن الحملة ستستمر حتى آخر شهر رمضان يرافقها حملة توعوية ميدانية في شوارع وأحياء مدينة صعدة .