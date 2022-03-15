ناقش اجتماع بصندوق صيانة الطرق اليوم برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي احتياجات محافظة الضالع من مشاريع الطرق.

وتطرق الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل الحيفي والقائم بأعمال محافظ الضالع عبداللطيف الشغدري إلى مشاريع الطرق المنفذة بمبادرات مجتمعية وكذا المنفذة ضمن موازنة الصندوق وغيرها من الأعمال والتدخلات الطارئة لتسهيل حركة سير المواطنين.

وأكد نائب رئيس الوزراء حرص المجلس السياسي الأعلى والحكومة على تلبية احتياجات محافظة الضالع من مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها الطرق.

ولفت إلى الأهمية التي تشكلها محافظة الضالع كونها تتوسط المحافظات وتربطها ببعضها ما يتطلب إيلاء المزيد من الاهتمام بشبكة الطرق في المحافظة.

وأشار الدكتور مقبولي إلى أهمية الدور الذي يقوم به أبناء محافظة الضالع في تبني العديد من المبادرات في مجال صيانة وترميم الطرق بالتنسيق والتعاون مع صندوق صيانة الطرق والمؤسسة العامة للطرق.

وأوضح أن مدينة دمت من المناطق السياحية التي يقصدها المواطنون كما أنها تعد واجهة المحافظة ..حاثا صندوق صيانة الطرق ومؤسسة الطرق على الاهتمام بشبكة الطرق والشوارع الرئيسة في المحافظة.

من جانبه أشاد رئيس صندوق صيانة الطرق بجهود قيادة المحافظة في حشد الجهد المجتمعي لتنفيذ العديد مشاريع الطرق بالمحافظة، في ظل الظروف الاستثنائية الناجمة عن العدوان والحصار.

واعتبر المهندس الحيفي تفاعل أبناء المحافظة مع المبادرات المنفذة في مجال الطرق دليلا على مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الطرق ودورها في خدمة المواطنين.. مؤكدا حرص صندوق صيانة الطرق على إسناد الدور المجتمعي في مجال الطرق.

بدوره استعرض القائم بأعمال محافظ الضالع أوضاع شبكة الطرق بالمحافظة واحتياجاتها من المشاريع وأعمال الصيانة والشق.

وبين أنه يتم حاليا تنفيذ سبعة مشاريع في مجال صيانة وترميم وتوسيع الطرق في المحافظة تتجاوز تكلفتها 480 مليون ريال بتمويل مجتمعي ومساهمة من صندوق صيانة الطرق والجسور.. مشيدا بدور المغتربين من أبناء المحافظة في دعم مشاريع الطرق.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس صندوق صيانة الطرق المهندس نبيل المؤيد ووكيل محافظة الضالع حسين واصل قدم مدير عام الدراسات والتصاميم بالصندوق المهندس عبدالله القيري شرحا حول سير العمل في مشاريع الطرق في الضالع وفي مقدمتها صيانة الخط الرئيس جبن – دمت ومدخل طريق جبن.

حضر الاجتماع مدير مديرية قعطبة داوود النهام ومدير مكتب شؤون المغتربين بالمحافظة ناجي واصل ومديرو المتابعة والتقييم والمالية والسكرتارية بالصندوق علي دهمش وأمين العقاري وطاهر راجح.