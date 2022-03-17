كشف محافظ محافظة ذمار وعضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد ناصر البخيتي الهدف من دعوة دول العدوان لحوار يمني تحت وصايتها التي صدرت باسم مجلس التعاون الخليجي.

وقال البخيتي في تغريده له على “تويتر “الدعوة للحوار التي صدرت باسم مجلس التعاون الخليجي غير جادة وغير واقعية لأننا سبق ورفضنا الحوار في الرياض كون السعودية دولة منحازة فكيف نقبل وقد أصبحت معتدية، وبما ان السعودية أصبحت طرفا في الحرب فينبغي ان يكون الحوار معها لا برعايتها.

واضاف البخـيتي سبق ودعونا لحوار يمني يمني في دولة محايدة بهدف توحيد اليمنيين لمواجهة التحديات الخارجية التي تستهدف احتلال اليمن واقتطاع أجزاء من ارضه، وهدف دول العدوان من دعوة اليمنيين للحوار تحت وصايتها في فندق “الريتز كارلتون” بالرياض هو الإلتفاف على اي حوار يمني حقيقي يكون قراره بيد اليمنيين