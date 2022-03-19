أفاد مواطنون سعوديون، عن سماع دوي انفجار في منطقة خميس مشيط.

وأكد المواطنون ان الانفجار ناتج عن استهداف طائرات مسيرة تابعة لليمن.

وزعمت وسائل اعلام سعودية، فجر اليوم الأحد، اعتراض طائرة مسيرة في خميس مشيط.