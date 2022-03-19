الرئيسية أخبار وتقارير عاجل.. المسيرات اليمنية تقصف العمق السعودي وانفجارات في خميس مشيط أخبار وتقاريرالمشهد العسكريمميزة عاجل.. المسيرات اليمنية تقصف العمق السعودي وانفجارات في خميس مشيط 20 مارس، 2022 28 أفاد مواطنون سعوديون، عن سماع دوي انفجار في منطقة خميس مشيط. وأكد المواطنون ان الانفجار ناتج عن استهداف طائرات مسيرة تابعة لليمن. وزعمت وسائل اعلام سعودية، فجر اليوم الأحد، اعتراض طائرة مسيرة في خميس مشيط. مقالات ذات صلةعرض المزيد لهذا الكاتب انفجارات بالعمق السعودي.. مسيرات وصواريخ باليستية تدك السعودية الآن وإعلان حالة طوارئ بالقواعد العسكرية والمطارات واستنفار غير مسبوق (تفاصيل ومشاهد أولية لتصاعد أعمدة الدخان) العمق السعودي في خطر.. المسيرات يمنية تغزو العمق السعودي وتقصف خميس مشيط وجيزان وتسبب انفجارات السعودية تكشف عن تفاصيل هجوم استهدف ابرز قواعدها العسكرية في خميس مشيط إضافة تعليق إلغاء الرد من فضلك ادخل تعليقك من فضلك ادخل اسمك هنا لقد أدخلت عنوان بريد إلكتروني غير صحيح! الرجاء إدخال عنوان بريدك الإلكتروني هنا احفظ اسمي والبريد الإلكتروني وموقع الويب في هذا المتصفح للمرة الأولى التي أعلق فيها.