اعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، ان العدوان شن 274243الف غارة خلال السبع السنوات الماضية من الصمود.

وقال العميد سريع، في ايجاز صحفي لحصاد 7 أعوام، أن ننوه هذا ما تمكنا من رصده فهناك الآلاف من الغارات شنت على مناطق مختلفة خلال الأشهر من العدوان ولم ترصد وهذا ما يجعل هذا الرقم أقل مما كان على أرض الواقع.

واضاف تفاجأ اليمنيون في 26مارس 2015م بهجوم عسكري شامل بري وبحري وجوي – قصف من البر والبحر والجو – تقييد الوصول الى المنافذ البحرية واغلاق الأجواء وبدء عملية الحصار … دون أية أسباب أو مقدمات سوى الرغبة في قتل اليمن الثائر .. يمن الثورة والحرية والاستقلال.

وقد استمر العدوان بوتيرة غير مسبوقة خلال العام الأول وفي ذلك العام لم تكن القوات المسلحة قادرة على رصد مختلف الاعتداءات لكثرتها ففي اليوم الواحد كنا أمام ما بين مائة الى 400 غارة جوية إضافة القصف البحري وغارات بالمروحيات في بعض المناطق الحدودية .

مشيرا الى ان هذه الغارات الاجرامية أدت الى استشهاد وجرح عشرات الآلاف من اليمنيين إضافة الى تدمير الاعيان الخاصة والعامة ومعظم هذه الجرائم موثقة بالصوت والصورة.