كارثة كبرى.. الكشف عن مصرع واصابة أكثر من 295 ألف لجنود ثلاث دول عملاقة من بينها اليمن (التفاصيل)

كارثة كبرى.. الكشف عن مصرع واصابة أكثر من 295 ألف لجنود ثلاث دول عملاقة من بينها اليمن (التفاصيل)

أدت عمليات القوات المسلحة خلال سبع سنوات من الصمود الى مصرع عشرات الآلاف من قوات العدو والمنافقين الخونة.

وقال العميد يحيى سريع في ايجازه الصحافي اليوم “بلغ ما تمكنا من رصده من خسائر في صفوف جيش العدو السعودي خلال سبع السنوات الماضية اكثر من 10759 قتيل ومصاب وكذلك مقتل واصابة 1251 من جيش العدو الاماراتي.

و9440 من مرتزقة السودان, وبلغ عدد ما تم رصده من خسائر في صفوف المنافقين والخونة والعملاء اكثر من 253693 ما بين قتيل ومصاب.