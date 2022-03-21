بالفيديو.. سقوط اخلاقي مدوي للسفير السعودي باستدعاء موظفات المنظمات من المحافظات المُحتلة الى بيت الطاعة فنادق الرياض.. اكتشف لماذا..؟

“خاص”

نشر الاخواني المرتزق انيس منصور مقطع فيديو على حسابه توتير كشف فيه عن قيام السفير السعودي والحاكم بامره في المحافظات المُحتلة “محمد سعيد آل جابر ” بتخطى كل الاعراف الدبلوماسية والتقاليد والعادات بالتواصل مع مجموعة كبيرة من فتيات ونساء موظفات المنظمات الاجنبية المسميات بالناشطات للحضور الى ماسمى مشاورات الرياض والمزمع عقده في فنادق الرياض خمسه نجوم من 29 مارس الى 7 ابريل 2022م.

وتسائل الاخواني المرتزق منصور انيس عن الهدف من ذلك هل هو سلام والسلام لا يأتي بالمال السعودي والسفير السعودي ومحضيات وناشطات او ان الموضوع فيه ما فيه من استخدام الجسد الناعم؟ والجنس؟ في مسألة التساقط الذي يحصل. وأشار انيس منصور ان أساليب الاختيار و التواصل والتعاطي مع المحضيات والناشطات تمت بوسائل ابتزاز؟ وسقوط اخلاقي ؟.

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انتبهوا أيها الرجال ان كان هناك رجال !؟

امام هكذا سفور وفجور غير مسبوق وبالمال السعودي والسفير السعودي وابتزاز وسقوط وسفر وفنادق وغرف وملاهي وخمور حلال بعد موافقة حكومة خيانة الفنادق وشوارع الهرم بمنح موظفات المنظمات الاجنبية استخراج وثيقة السفر بدون موافقة اولياء الامور الاباء والازواج والابناء والاخوان وتجاوز للشرع وتعاليم القرآن الكريم في المحافظات المُحتلة.

نعم! نقول لاولياء الامور انتبهوا ايها الرجال ان كان هناك رجال والمهام معروفه مسبقاً والغايات معلومة سلفاً والطريقة هي نفسها طريقة المُفسدين بالارض استثمار الجسد الناعم في المجال السياسي ومن باع الارض باع العرض ومن باع خيرات النفط والغاز وبثمن بخس سيقسم جغرافيا اليمن بعد اسقاط المخطط بيانياً بالصعود والهبوط تنازلياً وسقوطاً على اجساد المحضيات الناشطات الموظفات.. ياهؤلاء متى تصحوا؟.. متى تفهموا؟.. متى تعقلوا؟ تجاوزتم قصة عباس في المتراس الى ملهاه عباس في الانغماس ولازلتم بئس القوم انتم.

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المهد اليمني الأول

المحرر السياسي

21مارس 2022م