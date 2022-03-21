كشف المتحدث الرسمي باسم شركة النفط في العاصمة صنعاء، عصام المتوكل، عن وصول سفينة نفطية إلى ميناء الحديدة، تتبع الأمم المتحدة.

وقال المتوكل في مقطع فيديو نشره على تويتر قبل قليل، إن “السفينة التابعة للأمم المتحدة ”مليحة” والتي تحمل كمية 4,222 طن من مادة الديزل وصلت اليوم الى ميناء الحديدة.

وتابع: بينما سفينة البنزين الإسعافية “قيصر” لا تزال محتجزة قبالة سواحل جيزان في تجاهل مستمر للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب بسبب القرصنة الأمريكية على السفن النفطية.

وتشهد العاصمة صنعاء وباقي المحافظات أزمة خانقة في المشتقات النفطية منذ ما يقارب ثلاثة أشهر، نتيجة تشديد التحالف للحصار واحتجازه سفن الوقود التي يمنع التحالف دخولها ميناء الحديدة، في ظل تغاضي دولي وأممي تام من ممارسات التحالف.

السفينة التابعة للأمم المتحدة"مليحه"والتي تحمل كمية 4,222 طن من مادة #الديزل وصلت اليوم الى ميناء الحديدة بينما سفينة #البنزين الإسعافية "قيصر" لا تزال محتجزة قبالة سواحل جيزان في تجاهل مستمر للمعاناة الإنسانية التي يعاني منها الشعب بسبب القرصنة الأمريكية على السفن النفطية. pic.twitter.com/LIF8XOvfkI — عصام المتوكل (@YPCSpokesperson) March 21, 2022

كشوفات يوم غد الثلاثاء

هذا ونشرت شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء مساء اليوم الإثنين، كشف بأسماء محطات البنزين الخاصة بالشركة العاملة ليوم غد الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022م وبالسعر الرسمي من الكمية الواردة عبر ميناء الحديدة على السفينة الإسعافية “سي ادور” .

وفيما يلي كشف بأسماء المحطات التجارية العاملة بالسعر التجاري لمادة البنزين في أمانة العاصمة صنعاء ليوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2022م. علما بأن السعر التجاري لمادة البنزين من المواد الواصلة من المنافذ البرية : 16000 ريال للدبة 20 لتر.