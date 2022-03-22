شن طيران تحالف العدوان السعودي الأمريكي الإماراتي سلسلة من غـــارات الجوية في الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء 23 مارس 2022م الموافق 20 شعبان 1443هـ، على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفاد مصدر محلي في العاصمة اليمنية صنعاء عن شن طيران العدوان سلسلة من الغارات العنيفة باتجاه مطار صنعاء الدولي، مشيراً لاستمرار التحليق.

ولفت المصدر إلى استمرار تحليق طيران العدوان بشكل مكثف في سماء العاصمة صنعاء.

ويواصل تحالف العدوان بدعم أمريكي واسع تحديه للقوانين الدولية باستمراره واصراره على إستهداف الأعيان المدنية وارتكاب الجرائم وفرض حصار خانق على البلاد، وسط تواطئ وصمت دولي مريب.

وكان قد ارتكب طيران العدوان جريمة جددية في محافظة الجوف أسفرت عن استشهاد امرأتين وإصابة رجل بجروح ونفوق عدد كبير من المواشي نتيجة 4 غارات للعدوان على منازلهم في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب.

وكان قد شن طيران العدوان السعودي الأمريكي خلال الساعات الماضية غـــارات على عدد من المناطق، منها غارتان على شبكة الاتصالات بمركز مديرية حيدان، وغارة على منطقة مران التابعة لمديرية حيدان، وغارة على مديرية الظاهر، فضلاً عن شن 6 غارات على مديرية حرض.

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في السياق أفاد مصدر في غرفة ضباط الارتباط عن ارتكاب قوى العدوان 197 خرقاً بينها 5 غارات لطيران تجسسي على حيس والجبلية ومحاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات وهجوم بطائرة تجسسية.

وأشار المصدر إلى تحليق طائرات حربية وتجسسية بالإضافة إلى قصف مدفعي بالأعيرة النارية المختلفة.