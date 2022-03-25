أعلنت إذاعة سام FM فجر اليوم الجمعة 25 مارس 2022م إختتام المرحلة (16) من حملة الإنفاق الشعبية “حي على خير اليمن” تحت شعار #عمليات_اعصار_اليمن دعماً لـ ((الصاروخية اليمنية – الطيران المسيّر – القوة البحرية – الإعلام الحربي))

وقالت إذاعة سام FM -قبل قليل- في برنامجها “واجمع شورهم” أن الحصيلة النهائية للحملة الشعبية “حي على خير اليمن” في مرحلتها السادسة عشر بلغت (70 مليون و795.945 ألف ريال يمني).

وأشارت إلى أن محافظ ذمار “محمد البخيتي” أنفق لحملة “حي على خير اليمن” بندقية G3 مع جعبتها “غنيمة سعودية” مختومة بختم القوات الملكية السعودية، وقد تم بيعها في مزاد علني فازت به أسرة آل شرف الدين.

وشارك طيف واسع من المجاهدين في الحملة، بينهم أخت أحد الأسرى شاركت بكامل مهرها المقدر بأكثر من 400 ألف ريال يمني، فضلاً عن مشاركة أطفال ونساء وأمهات وزوجات شهداء من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.

يشار إلى أن المرحلة السادسة عشر من حملة “حي على خير اليمن” استمرت طوال 62 يوم منذ “22-2-2022م وحتى 24-3-2022م” تحت شعار عمليات إعصار اليمن، دعماً للقوة الصاروخية والطيران المسيّر والقوة البحرية والإعلام الحربي عبر الحساب (555 555) عبر جميع مكاتب البريد اليمني، وشارك فيها جمهور الإذاعة الواسع من جميع أبناء الشعب اليمني، بينها مناطق محتلة.

حملات الإنفاق مستمرة عبر إذاعتي صنعاء وسام FM

ولفتت الإذاعة أن الأوان لم يفت لمن أراد الإنفاق فحملات “حي على خير اليمن” مستمرة لدعم معسكرات التدريب والتأهيل التي سيتم تدشينها خلال الأيام القادمة عبر ذات الأرقام، حساب رقم (ست خمسات | ٥٥٥ ٥٥٥) في أي مكتب للبريد اليمني، أو إرسالها في حوالة مالية بإسم ورقم المستلم للحوالة “محمد إسماعيل حسن إسماعيل – ٧٧٣٠٦٦٧٠٠”، وكتابة عبارة “إعصار اليمن” أمام اسم المرسل في سند الحوالة المالية المرسلة”.

ولفت مدير المدير العام لإذاعة سام FM “حمود محمد شرف” أن حملات الإنفاق مستمرة في إذاعة سام FM عبر ذات الحسابات والأرقام، ومستمرة أيضاً في إذاعة صنعاء “البرنامج العام – يمن الصمود” عبر برنامجي “عهد الأحرار باقي، ودروب العز”.

يشار إلى أن إذاعة صنعاء عبر إذاعة الجمهورية اليمنية من صنعاء (103.3 أو 89.9 أو 96.5)، لديها البرنامجين “عهد الأحرار باقي، ودروب العز” للإنفاق، وكلاهما بوابات رسمية للإنفاق الشعبي لدعم مجاهدي الجيش واللجان الشعبية وجميع الأقسام العسكرية، فضلاً عن التكافل الإجتماعي للمستحقين.

ويمكن للجمهور المشاركة في برنامج “عهد الأحرار باقي” بإدارة المذيع المتألق “عبدالله عبدالله الحيفي” عبر إرسال رسالة نصية sms إلى الرقم (٧٧٧٩٥٤٥٤٧).. أما برنامج دروب العز عبر المذيع المتميز “سند عبده الكميم” عبر إرسال رسالة استفسار عن كيفية المساهمة للرقم (778068023).

طرق الإنفاق المباشرة للأقسام العسكرية

ويمكن للجميع المشاركة مباشرة إلى حسابات الأقسام العسكرية كالتالي: (دائرة التصنيع العسكري عبر حساب البريد اليمني (٦٨٦٨٦٨)، أو حساب القوة الصاروخية في البريد اليمني (١١٢٦)، أو حساب سلاح الجو المسيّر في البريد اليمني (1128) أو البنك المركزي، حساب الريال (10262-1128)، حساب الدولار (10262-1019-01).

أو يمكن للجميع المشاركة بمبلغ 100 ريال يمني، عبر الإتصال من جميع شبكات الإتصالات اليمنية على الرقم (180) لصناعة الصواريخ والطيران المسير، أو دعم التعبئة العامة عبر الإتصال أو الإرسال للرقم (2121)، أو إرسال رسالة لدعم الجهات التالية “دعم التصنيع العسكري (5500) عبر إرسال الحرف “ل”، دعم أسر المرابطين (4545) عبر إرسال الحرف “ل”.

فيما خصصت مؤسسة الشهداء أرقام الإنفاق والدعم لرعاية وتأهيل أسر الشهداء عبر “إرسال رسالة أو الاتصال على الرقم (5555) بمبلغ (100 ريال)، أو التبرع عبر البريد اليمني (999999) أو (7777)، أو عبر كاك بنك حساب رقم (1004550354)، أو بنك اليمن الدولي حساب رقم (317820).