تلقى رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من السفير الصيني لدى اليمن كانغ يونغ.

وناقش الاتصال الوضع السياسي والإنساني في اليمن ومسار الهدنة الإنسانية المحتملة برعاية الأمم المتحدة والتي تتضمن معالجات إنسانية.

وأكد عبدالسلام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاتصال تناول الأوضاع الإنسانية المتفاقمة للشعب اليمني في ظل استمرار العدوان والحصار واحتجاز تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي لسفن المشتقات النفطية ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وأوضح أن الاتصال تمحور حول مسار إحلال السلام في اليمن، وإيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب اليمني الذي تعرض وما يزال لأبشع جرائم وانتهاكات منذ سبع سنوات من قبل التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي.

وأشار إلى أنه أطلع السفير الصيني لدى اليمن، خلال الاتصال على الأوضاع الإنسانية وتفاقهما بفعل استمرار العدوان والحصار وعدم السماح بدخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة رغم حصولها على تصاريح أممية.

ولفت عبدالسلام، إلى أنه جدد التأكيد للسفير الصيني على استعداد صنعاء للسلام العادل والبدء بتنفيذ خطوات إنسانية تتمثل برفع الحصار، ثم ما يليها من خطوات تتضمن إيقاف إطلاق نار شامل وما يلحق به من قضايا أخرى.